9 ayuntamientos canarios ocultan sus cuentas y se enfrentan a un castigo económico

La gestión del dinero público exige una transparencia que varias administraciones de las islas prefieren esquivar. La Audiencia de Cuentas de Canarias ha decidido poner freno a la desidia administrativa y ha señalado a veinte entidades locales que se niegan a explicar cómo supervisan su propia gestión económica. El castigo propuesto golpea donde más duele a la maquinaria política, exigiendo una retención del 2% de los pagos autonómicos que reciben estos organismos.

El órgano fiscalizador ha llevado este flagrante incumplimiento ante el Parlamento de Canarias. Un total de dieciséis ayuntamientos y cuatro mancomunidades ignoraron los requerimientos formales previos y cerraron el mes de agosto sin remitir la información sobre su control interno correspondiente al ejercicio presupuestario 2025.

Opacidad frente al contribuyente

El ciudadano canario sostiene con sus impuestos las arcas de estos consistorios, pero los dirigentes locales omiten detallar cómo fiscalizan esos ingresos y gastos. Esta documentación resulta vital para que la Audiencia oriente su trabajo, compruebe la solidez de las instituciones y evalúe los mecanismos que evitan el despilfarro o frenan las áreas de riesgo financiero.

La lista de incumplidores abarca toda la geografía del archipiélago. Destacan ayuntamientos como Adeje, Agulo, Alajeró, El Paso, El Tanque, Gáldar, Icod de los Vinos, La Aldea de San Nicolás y La Matanza de Acentejo. A ellos se suman los consistorios de Pájara, Santa María de Guía, Tuineje, Vallehermoso, Valleseco, Valsequillo y Valverde. En el apartado de las mancomunidades figuran la del Centro-Sur de Fuerteventura, los Municipios de Montaña no Costeros, Rensital en Lanzarote y San Juan de la Rambla-La Guancha.

Ocultar esta información no implica necesariamente que existan desfalcos o irregularidades contables de gravedad. Sin embargo, certifica una preocupante falta de diligencia y un desprecio por los controles burocráticos mínimos que garantizan el buen uso de los recursos extraídos a los ciudadanos.

Un castigo a la ineficacia

La paciencia del ente fiscalizador se ha agotado tras constatar que los afectados hicieron oídos sordos a las advertencias. En su sesión del pasado 4 de agosto, el pleno de la institución acordó por unanimidad comunicar esta situación a cada entidad afectada. El objetivo busca obligar a los alcaldes a dar la cara en sus respectivos plenos municipales y asumir las responsabilidades políticas derivadas de esta negligencia.

Pero la medida más severa trasciende lo simbólico. La Audiencia ampara su decisión en la Ley Territorial 4/1989 e insta a la Dirección General del Tesoro a aplicar un recorte directo en las transferencias. Retener el 2% de los pagos con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma supone un varapalo contundente a las finanzas locales y un aviso a navegantes para el resto de instituciones.

La doble vara de medir

Detrás de estas normativas asoma el impacto real sobre la sociedad civil. Cuando un ayuntamiento pierde ingresos autonómicos por la incapacidad de sus gestores para cumplir con un simple trámite de transparencia, quien pierde es el vecino. Ese porcentaje retenido se traduce en menos recursos para asfaltado, limpieza o servicios básicos.

Existe una asimetría evidente. La administración local exige al contribuyente el pago puntual de sus tributos bajo amenaza rápida de recargos y embargos, pero muestra una laxitud inaceptable cuando le toca rendir cuentas. El toque de atención de la Audiencia de Cuentas recuerda que el dinero de las instituciones no pertenece a sus gobernantes, y que la opacidad administrativa siempre termina pasando factura al desarrollo y la prosperidad de las islas.