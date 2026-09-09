Bomberos de Tenerife intervienen en tres incendios y un accidente de tráfico durante las últimas horas

Bomberos de Tenerife han intervenido durante las últimas horas en tres incendios y un accidente de tráfico registrados en distintos puntos de la isla.

La primera actuación tuvo lugar sobre las 20:40 horas en una finca de El Socorro, en Güímar, donde efectivos del parque de Güímar extinguieron un incendio de rastrojos. En el operativo también participaron agentes de la Policí Local y miembros de Protección Civil.

Poco después, sobre las 22:00 horas, bomberos del parque de Santa Cruz fueron movilizados por un accidente en la TF-5, en dirección a la capital, a la altura de Somosierra. Un vehículo había sufrido un vuelco total y los efectivos aseguraron la zona, colaboraron en su retirada y limpiaron la calzada junto a la Guardia Civil y el Servicio de Urgencias Canario.

A las 22:40 horas, los bomberos de Güímar volvieron a ser requeridos por el incendio de un vehículo en la TF-1, en dirección sur, a la altura de Punta Prieta. El fuego fue extinguido con la colaboración de bomberos voluntarios del municipio.

La última intervención se produjo sobre las 03:30 horas de la madrugada en la calle La Constitución, en Arico, donde los bomberos sofocaron un incendio de cartones y basura.

La información facilitada no precisa las causas de los incendios ni comunica personas heridas en ninguna de las cuatro actuaciones.