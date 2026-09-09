Canarias barajó regalar 100.000 euros a HYROX Tenerife

La gestión de los fondos públicos en Canarias vuelve a asomarse al abismo del gasto ineficiente. El evento deportivo HYROX Tenerife, celebrado este fin de semana en el Recinto Ferial de Santa Cruz, estuvo a un paso de recibir un patrocinio de 100.000 euros por parte de la empresa pública Promotur Turismo Canarias. La inyección, enmarcada en una convocatoria para financiar iniciativas privadas, se planteó pese a que el proyecto demostró una alarmante desconexión con el tejido productivo de las islas.

La candidatura, impulsada por la empresa Victum Sports SL, presentaba un presupuesto de 1,07 millones de euros. Esta cifra permitía a la organización optar al tramo máximo de ayudas públicas. Sin embargo, el análisis de la rentabilidad real para la economía del archipiélago dejó en evidencia el modelo. En el apartado que mide el impacto sobre las empresas locales, la contratación de proveedores canarios y la creación de empleo, HYROX apenas logró 2 de los 6 puntos posibles.

El evento suspendió en su capacidad para generar riqueza tangible en el entorno. La vinculación con los elementos identitarios de Canarias y la mejora del modelo turístico se saldaron con una puntuación mediocre: 4 sobre 8 en ambos casos. Solo el peso de la visibilidad de marca y las redes sociales permitió a la prueba alcanzar los 58,25 puntos globales, superando el corte por poco. Aunque el expediente de Promotur, firmado a finales de agosto, ordenaba iniciar los trámites de pago, la empresa pública confirmó a posteriori que el patrocinio no llegó a formalizarse.

Un producto privado con deficiencias operativas

Mientras los despachos valoraban regalar cien mil euros del contribuyente, la realidad del evento dibujó un escenario de precariedad organizativa. La competición estuvo marcada por un aluvión de quejas de los participantes, que denunciaron condiciones límite dentro del recinto.

La falta de adecuación climática derivó en mareos, abandonos y traslados hospitalarios. Atletas experimentados confirmaron la dureza de un circuito donde la humedad y el calor asfixiante penalizaron el rendimiento. Elementos clave de la prueba, como los trineos de carga, resultaron más difíciles de arrastrar que en sedes como Madrid o Berlín, apuntando a deficiencias en la moqueta instalada.

El caso de HYROX Tenerife refleja la disonancia entre las convocatorias de dinero público, ampliadas este año de seis a 7,95 millones de euros, y la exigencia de un retorno real para el ecosistema empresarial. La Administración canaria estuvo a punto de financiar con los impuestos de los ciudadanos un negocio privado de más de un millón de euros que, además de castigar a sus clientes, daba la espalda a las pymes locales.