Clavijo abre la puerta a pactar con el PSOE y mantiene a VOX como línea roja

En su intervención durante las fiestas de la Virgen del Pino en Teror, a donde acudió como representante del Rey, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, abrió expresamente la puerta a futuros acuerdos postelectorales tanto con el PSOE como con el PP. Ante las preguntas sobre las recientes declaraciones de la dirección socialista, que tampoco cerraba la puerta a entenderse con Coalición Canaria (CC), Clavijo devolvió el gesto señalando que su formación siempre espera a "que la ciudadanía hable" y que, en función de los resultados, "habrá que articular acuerdos".

Aunque el líder nacionalista defendió la necesidad de actuar con pragmatismo y dar "tranquilidad y sosiego a la gestión pública", este posicionamiento contrasta con la trayectoria reciente: en las elecciones de 2023, el PSOE fue la fuerza más votada en el archipiélago y CC prefirió aliarse con el PP para desplazar a los socialistas del Ejecutivo regional. El movimiento subraya la habitual flexibilidad de la formación nacionalista para situarse como elemento bisagra indispensable en la gobernabilidad autonómica.

La migración como argumento para vetar a Vox y la paradoja con el PP

En su comparecencia ante los medios en la Casa de los Patronos, justo antes de la misa solemne, el presidente regional se mostró decidido únicamente al fijar sus límites políticos, reiterando que con Vox no va a pactar ni va a acordar nada porque representa "todo lo contrario de lo que queremos para Canarias". Clavijo justificó este veto en la postura de la extrema derecha respecto a la crisis migratoria en Ceuta y en las islas. Además, destaca que los pactos de Estado han permitido gestionar en la actualidad a unos 2.500 menores tutelados frente a los 6.500 que habrían llegado sin esos acuerdos.

Prudencia ante el escenario nacional y la apelación a los problemas estatales

Preguntado sobre la posibilidad de que algunos barones del PSOE presionen a Pedro Sánchez para un adelanto electoral a nivel estatal, Clavijo optó por la prudencia declarando que "eso no depende de nosotros" y que la obligación del Ejecutivo regional es "trabajar hasta el último día" para que las elecciones los cojan "con la tarea hecha". Acto seguido, el presidente insular aprovechó para reflexionar sobre la inestabilidad política general, afirmando que "las cosas en España no van bien" y citando como síntoma de preocupación los resultados del último informe PISA, que calificó como "el peor de la historia" para el país. Sin embargo, recurrir a los deficientes indicadores educativos de ámbito nacional o a la crispación de las Cortes Generales sirve para desviar el foco de los problemas de gestión autonómica, donde Canarias continúa arrastrando importantes rezagos en las listas de espera sanitarias, el rendimiento escolar y las tasas de exclusión social.