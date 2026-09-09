Detenido por apuñalar a su pareja en Gran Canaria

La Guardia Civil ha detenido este miércoles a un hombre por presuntamente apuñalar a su pareja en Gran Canaria.

El incidente ha tenido lugar la madrugada de este miércoles, cuando la mujer de 38 años, ha sido agredida por su pareja en su domicilio de Santa Lucía de Tirajana.

El presunto agresor, V.A.P.C., de nacionalidad española al igual que la víctima, tras cometer la agresión, llamó a la Guardia Civil indicando que había apuñalado a su pareja, que responde a las iniciales de R.M.M.S., según ha informado la Delegación del Gobierno en Canarias.

Seguidamente acuden al lugar varias patrullas de la Guardia Civil, que confirman que la mujer presentaba varias puñaladas, por lo que se da aviso a los servicios médicos, que comprueban el estado de la víctima y la trasladan hasta un centro hospitalario de la isla, donde permanece en quirófano con pronóstico reservado.

Por su parte, los agentes de la Guardia Civil proceden a la detención del hombre por el apuñalamiento a su pareja.

La víctima, según matiza la Delegación del Gobierno, se encuentra dada de alta en el sistema VIOGEN, si bien con otro autor y con una Valoración Policial de Evolución del Riesgo (VPER) de riesgo bajo.