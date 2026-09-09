Detenido por robar con violencia en un establecimiento en Gran Canaria

La Guardia Civil detuvo, a finales de agosto, al presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación ocurrido en un establecimiento comercial ubicado en la localidad de Ingenio, Gran Canaria.

El pasado 20 de agosto, comenzó la investigación, tras una denuncia presentada por los responsables del negocio, quienes venían detectando una serie de sustracciones reiteradas atribuidas a un mismo individuo.

Los robos tuvieron lugar el 19 de agosto de 2026, cuando el presunto autor accedió al establecimiento y se apoderó de diversos productos. En el momento en que una trabajadora intentó impedir la sustracción y recriminó su conducta, el individuo reaccionó de forma violenta e intimidatoria, profiriendo graves amenazas contra la empleada mientras realizaba gestos que provocaron en la víctima un fundado temor por su integridad física, tras ello, abandonó el lugar con los efectos sustraídos.

Desde el primer momento, los agentes del Puesto Principal de Agüimes, desarrollaron una investigación orientada a esclarecer los hechos y determinar la identidad del responsable. Durante la investigación, los agentes recopilaron información sobre testimonios, la obtención de material audiovisual aportado por los denunciantes y el exhaustivo análisis de toda la información disponible.

Entre las actuaciones practicadas destacó el reconocimiento fotográfico realizado por la víctima, quien identificó de forma inequívoca al presunto autor de los hechos. Esta diligencia, junto con el resto de indicios obtenidos durante la investigación, constituyó un elemento clave para lograr su plena identificación.

Encontrado en una finca de Ingenio

La Guardia Civil estableció un dispositivo de localización que permitió encontrar al sospechoso en una finca situada en las inmediaciones de una vía de comunicación del municipio de Ingenio. Una vez comprobada su identidad, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación.

Las diligencias instruidas, junto con el detenido, fueron remitidas a la Autoridad Judicial competente de Telde para la continuación del correspondiente procedimiento judicial.