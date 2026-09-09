Domínguez acorrala al PSOE canario tras exponer los impagos de Sánchez con las islas

Durante una acalorada sesión de control en el Parlamento de Canarias, el vicepresidente del Gobierno autonómico, Manuel Domínguez, desnudó la estrategia del PSOE insular al tildar al Ejecutivo de Pedro Sánchez de "traidor y mentiroso". Domínguez fundamentó su denuncia con cifras concretas sobre la mesa: el Gobierno central mantiene congelados 100 millones de euros comprometidos para la reconstrucción de La Palma, 43 millones para materia de vivienda y 42 millones para políticas activas de empleo. Pese a la gravedad de estos impagos estatales con el archipiélago, la presidenta del grupo socialista, Nira Fierro, evitó pedir cuentas a Madrid y prefirió asumir el papel de escudera de Moncloa, dejando al descubierto la prioridad del PSOE canario de proteger las siglas de su partido antes que defender lo que pertenece a las islas que dicen representar.

De aplaudir 611 millones a atribuirse los 1.300 tras la presión autonómica

El careo parlamentario sirvió para exponer la incoherencia del relato socialista respecto a la financiación autonómica. Domínguez reprochó directamente a Fierro que el PSOE "aplaudía" la propuesta inicial del Ministerio de Hacienda cuando la cifra fijada para Canarias era de tan solo 611 millones de euros. Tuvo que ser la presión constante del Ejecutivo regional la que forzó al Estado a elevar esa partida por encima de los 1.300 millones de euros. Pese a este antecedente, la portavoz socialista pretendió acorralar al vicepresidente preguntándole si rechazaría ese montante e insistiendo en que el PP autonómico está en el Gobierno "para calentar el sillón". Un recurso dialéctico que obvia que fue precisamente la exigencia del Ejecutivo autonómico la que logró doblar los fondos que el PSOE insular ya daba por buenos en su versión más reducida.

Cortinas de humo sobre el CPFF para ocultar la subordinación a Ferraz

Para desviar la atención sobre los incumplimientos de Sánchez, Fierro echó mano de la ironía criticando la ausencia de la consejera de Hacienda, Matilde Asián, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde la representación insular recayó en la consejera de Presidencia, Lady Barreto, y echando en cara al PP su postura en la reforma de la Ley de Extranjería. Sin embargo, estas arremetidas personales y procesales no logran tapar la realidad del debate: la bancada socialista actúa como una sucursal territorial que valida sin fisuras los recortes y retrasos del Gobierno central. Al tildar a los socialistas de "súbditos del Gobierno de España", Domínguez dejó en evidencia a una oposición forzada a hacer malabarismos en la tribuna para justificar los constantes agravios de Madrid con la ciudadanía canaria.