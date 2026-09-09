El delegado del Gobierno en Canarias inaugura el nuevo dique flotante del puerto de Tenerife

El puerto de Santa Cruz de Tenerife incorpora desde este miércoles una nueva infraestructura con la que aspira a ganar peso en el negocio de la reparación naval. El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, inaugura el dique flotante Hidramar Ultra 22000, una instalación impulsada por el grupo empresarial Hidramar que amplía las posibilidades del puerto tinerfeño para atender a grandes buques.

El dique permanece atracado en el puerto de la capital desde el pasado mes de abril, después de completar una travesía de unas 10.000 millas náuticas desde Shanghai, en China. Sus dimensiones y capacidad permiten dar servicio a buques de hasta 180 metros de eslora y con un peso de hasta 22.000 toneladas.

Un dique para grandes buques

El Hidramar Ultra 22000 alcanza los 240 metros de longitud y los 48 metros de manga exterior. Con su puesta en funcionamiento, el puerto de Santa Cruz de Tenerife podrá acceder a una franja de mercado que hasta ahora no estaba cubierta en el archipiélago.

La compañía ha señalado que uno de los principales objetivos es atender a los llamados buques Panamax, barcos de carga cuyas dimensiones están adaptadas para poder atravesar las esclusas del canal de Panamá. En concreto, su manga máxima se sitúa habitualmente en 32,3 metros.

La llegada de esta infraestructura supone así un refuerzo de las capacidades de mantenimiento y reparación naval de Canarias, en un sector considerado estratégico tanto para la economía local como para la actividad marítima internacional.

Respaldo europeo para reforzar la industria naval

El proyecto ha contado con financiación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, además de los incentivos regionales del Gobierno de España.

Este respaldo institucional busca contribuir a la modernización de las infraestructuras y a mejorar la competitividad de los puertos canarios, además de favorecer la generación de empleo cualificado relacionado con la ingeniería y la reparación naval.

El sector marítimo es uno de los ámbitos en los que Canarias busca avanzar dentro de su estrategia de diversificación económica. Su situación geográfica, entre las rutas marítimas que conectan Europa, África y América, sitúa al archipiélago como una plataforma logística de primer orden.

Con la incorporación del Hidramar Ultra 22000, los astilleros de Canarias amplían sus capacidades para atender a nuevos buques y competir en el mercado internacional de la reparación naval.