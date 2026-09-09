El dique flotante Hidramar arranca en Tenerife tras diez años de trabas

El puerto de Santa Cruz de Tenerife está a punto de dar un salto de escala en su actividad industrial. El Hidramar Ultra 22000, el nuevo dique flotante operado por Tenerife Shipyards, comenzará a trabajar el próximo 18 de septiembre después de más de una década de trámites, obras y gestiones y una inversión de 40,7 millones de euros.

La infraestructura fue inaugurada este miércoles en el dique del Este, en un acto al que asistió el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana. Una puesta de largo marcada también por las ausencias políticas, entre ellas las de representantes de Coalición Canaria y del Partido Popular, así como la del presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez.

El nuevo dique no es una instalación más para el puerto tinerfeño. Sus 240 metros de longitud y 48 metros de manga exterior permitirán a Canarias entrar en un mercado hasta ahora prácticamente fuera de su alcance: el de los grandes buques, especialmente los conocidos como Panamax, diseñados para ajustarse a las dimensiones máximas del canal de Panamá.

De hecho, el estreno será a lo grande. El primer barco que entrará en el dique será precisamente un buque de estas características, con una operación de reparación y mantenimiento que rondará los 1,5 millones de euros y en la que participarán alrededor de 600 trabajadores. Los trabajos incluirán la revisión de los sistemas de propulsión y el tratamiento del casco.

Un dique que duplica la capacidad de Canarias

El Hidramar Ultra 22000 puede acoger buques de hasta 180 metros de eslora y 22.000 toneladas, prácticamente el doble de la capacidad máxima disponible hasta ahora en Canarias.

La llegada del dique a Tenerife se produjo el pasado mes de abril, después de una larga travesía desde China. El buque tuvo que afrontar además las dificultades derivadas de la situación geopolítica internacional durante su ruta por el canal de Suez hasta alcanzar España.

El proyecto ha contado con un importante respaldo de fondos públicos. En concreto, unos 20,3 millones de euros, aproximadamente la mitad de la inversión total, proceden del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y de los incentivos regionales del Gobierno.

Para Hidramar, el proyecto representa además una apuesta por reforzar el peso de la industria en unas islas cuya economía continúa muy ligada al turismo.

Más industria y menos dependencia del turismo

El consejero delegado de Hidramar, Jonathan Pérez, defendió durante la inauguración el riesgo asumido por la empresa para sacar adelante una infraestructura de estas dimensiones y reivindicó la necesidad de avanzar hacia una economía canaria más diversificada.

Pérez aprovechó también el acto para cargar contra la burocracia y las trabas administrativas que, según explicó, han acompañado al proyecto desde sus comienzos en 2013. El empresario responsabilizó a anteriores administraciones locales y regionales y señaló directamente a Coalición Canaria y al Partido Popular.

Según su versión, las promesas iniciales terminaron dando paso a años de obstáculos y cambios normativos que retrasaron la ejecución del astillero. "Por el camino ha habido un montón de engaños o de medias verdades", afirmó. En contraste, destacó la colaboración recibida del PSOE y de la Autoridad Portuaria durante la pasada legislatura.

Más allá de la disputa política, la entrada en funcionamiento del nuevo dique supone una oportunidad para la economía de Santa Cruz de Tenerife y del conjunto del archipiélago. El proyecto prevé generar unos 60 empleos directos, pero su impacto puede ser mucho mayor en la industria auxiliar vinculada a las reparaciones navales.

La apuesta es clara: que los grandes buques que navegan por el Atlántico puedan encontrar en Canarias un puerto capaz de atenderlos, reduciendo desplazamientos, tiempos y costes y convirtiendo al archipiélago en un punto de referencia para la reparación naval entre Europa, África y América.