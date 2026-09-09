El Parlamento de Canarias recupera un lienzo histórico oculto durante cuatro décadas

Durante más de 40 años nadie podía verlo. Un cuadro de 1906, atribuido al pintor palmero Manuel González Méndez, permanecía oculto bajo cuatro capas de pintura en el Salón de Plenos del Parlamento de Canarias. Ahora, tras una minuciosa restauración, el óleo vuelve a ocupar el lugar para el que fue concebido.

La obra representa el escudo de la antigua Diputación Provincial de Canarias y forma parte del conjunto artístico que se diseñó a comienzos del siglo XX para decorar el edificio que posteriormente se convertiría en sede del Parlamento autonómico.

La presidenta de la Cámara regional, Astrid Pérez, presentó este miércoles el resultado de la restauración y destacó el valor histórico de una pieza que quedó sepultada durante la remodelación del Salón de Plenos acometida en la década de los ochenta.

"Hoy es un día importante en la historia de nuestro Parlamento de Canarias, pero lo es aún más para el patrimonio histórico del archipiélago", señaló Pérez.

Una restauración milímetro a milímetro

Recuperar el cuadro no ha sido una tarea sencilla. Los restauradores tuvieron que retirar cuatro capas de pintura sintética que habían cubierto completamente el óleo original.

La restauradora Agustina Torino explicó que el equipo tuvo que avanzar con extrema cautela para descubrir qué se escondía bajo cada una de ellas. El trabajo se realizó incluso con material quirúrgico, como bisturíes, para retirar las capas sin dañar la pintura histórica.

"Ha sido como ir descubriendo la obra poco a poco, con bisturí, milímetro a milímetro, hasta llegar al color y la textura de la pintura original", relató Torino.

La intervención ha corrido a cargo de la empresa especializada Cúrcuma, representada durante la presentación por Julio del Rosario Fuentes.

El Parlamento recuperará el conjunto completo

El escudo no estaba solo. La pintura formaba parte de un conjunto de tres grandes obras encargadas para decorar el edificio a principios del siglo XX. Las otras dos representan diferentes episodios relacionados con la historia de Canarias, entre ellos la conquista de las islas, la fundación de Santa Cruz de Tenerife y la entrega de la princesa aborigen.

El Parlamento ya ha iniciado los trámites para contratar la restauración de esas dos pinturas y recuperar así el conjunto artístico original del Salón de Plenos.

Para Astrid Pérez, devolver el óleo a su ubicación supone recuperar algo más que una pieza artística. "No estamos simplemente recuperando un cuadro, estamos devolviendo al hemiciclo una parte de su concepción artística original", afirmó.

Después de más de cuatro décadas escondido, el óleo vuelve a quedar a la vista. Una pieza concebida hace 120 años recupera así su lugar en uno de los espacios más importantes de la vida política de Canarias.