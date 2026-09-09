Fallecida una senderista al sufrir una parada cardiorrespiratoria en Lanzarote

Una senderista ha fallecido este martes en Lanzarote tras sufrir una parada cardiorrespiratoria. Los hechos tuvieron lugar a las 15.54 horas en el sendero localizado en la zona de Femés, municipio de Yaiza.

Según informa el CECOES, el 112 recibió una llamada en la que se alertaba de que una senderista precisaba asistencia por problemas de salud en la zona. Ya en el lugar del accidente, la mujer, de 60 años, se encontraba en parada cardiorrespiratoria, y otra persona que se estaba junto a ella le estaba practicando maniobras de reanimación. Los efectivos de Policía Local, Bomberos y siendo asistida por el personal sanitario del SUC también colaboraron en las maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas junto con la persona que acompañaba a la accidentada.

Más tarde, los efectivos del GES accedieron a la zona y trasladaron a la mujer en helicóptero del GES hasta un lugar cercano en el que se encontraba el personal de la ambulancia medicalizada del SUC, que confirmaron su fallecimiento.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron bomberos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote, agentes de la Policía Local y Guardia Civil, Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias y el Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Para realizar la asistencia se asignó una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico que, tras ser activadas por el gestor de recursos del SUC, se trasladaron a la zona.

Además, agentes de la Policía Local colaboraron con el resto de los recursos de emergencias y la Guardia Civil intervino en el dispositivo desplegado en la zona y realizó las diligencias correspondientes.