Hallan en Lanzarote un caso de la enfermedad de Paget del siglo XV inédito fuera de Europa

Un hombre enterrado a comienzos del siglo XV en Lanzarote se ha convertido en una pieza clave para conocer cómo eran las condiciones de salud de las primeras poblaciones europeas asentadas en Canarias. Sus restos han permitido documentar un caso de enfermedad ósea de Paget, uno de los primeros ejemplos arqueológicos de esta patología fuera de Europa.

El hallazgo forma parte de un estudio interuniversitario realizado por la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria dentro del Proyecto Rubicón. La investigación, publicada recientemente en la revista International Journal of Paleopathology, se centra en los restos encontrados en San Marcial de Rubicón, considerado el primer asentamiento europeo permanente del archipiélago.

Un esqueleto con alteraciones poco habituales

Los investigadores han identificado al protagonista del estudio como el Individuo 10. Sus restos fueron recuperados durante la campaña arqueológica de 2023, en una de las áreas funerarias excavadas en San Marcial de Rubicón.

Era un hombre de más de 40 años cuando murió y su esqueleto se encontraba prácticamente completo. Los huesos conservaban varias alteraciones que llamaron la atención de los investigadores: un cráneo engrosado, formación de nuevo tejido óseo y una marcada curvatura del húmero izquierdo y del fémur derecho.

A esto se sumaba la fusión completa de la articulación izquierda entre el sacro y la pelvis y una artrosis muy avanzada en la rodilla derecha.

Para identificar la enfermedad, el equipo combinó el estudio directo de los huesos con radiografías, tomografías computarizadas y análisis de ADN antiguo. Los resultados mostraron una remodelación ósea acelerada y desorganizada, característica de una patología que altera el proceso natural de renovación del hueso.

En la enfermedad ósea de Paget, el tejido óseo se destruye y se reconstruye a un ritmo anormal. El resultado son huesos que pueden presentar un mayor grosor, deformaciones y fragilidad.

Una enfermedad que no marcó su enterramiento

Las lesiones encontradas reflejan una adaptación biomecánica prolongada, aunque los restos no permiten saber con absoluta precisión cuánto dolor sufrió este hombre ni si necesitó ayuda de otras personas para desplazarse.

Sí hay un dato que resulta llamativo. Las inserciones musculares de sus brazos estaban especialmente desarrolladas, lo que apunta a que mantenía una actividad física habitual y cargaba peso con las extremidades superiores.

Su enfermedad tampoco parece haber condicionado la forma en la que fue enterrado. El individuo recibió el mismo tratamiento funerario que el resto de las personas enterradas en el cementerio: apareció tumbado boca arriba, en posición extendida, sin ajuar y en un espacio integrado con los demás enterramientos.

El análisis del ADN mitocondrial confirmó además un haplogrupo compatible con una ascendencia materna europea.

El estudio, coordinado por el investigador Jared Carballo-Pérez, pone el foco en el valor de San Marcial de Rubicón, fundado en 1402, para estudiar las poblaciones que vivieron en estos primeros espacios de contacto y expansión europea por el Atlántico.

Los investigadores consideran necesario continuar con los análisis genómicos y radiológicos para profundizar en cómo el choque cultural y colonial influyó en la salud y en la vida cotidiana de las primeras sociedades atlánticas.