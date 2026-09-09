La Justicia frena el intento de cierre por parte del Ayuntamiento contra el Real Casino

La Justicia acaba de paralizar la ofensiva del Ayuntamiento contra las actividades del Real Casino de Tenerife, una de las entidades privadas más arraigadas de Canarias. El Juzgado número 3 de lo Contencioso-Administrativo ha dictado un auto que acuerda mantener la medida cautelar de suspensión frente a la orden municipal que exigía cesar operaciones en el recinto.

El Consistorio, escudado en denuncias vecinales por ruido y en la exigencia de licencias, pretendía someter las actividades de ocio y restauración del club a los mismos controles y a la estricta normativa de actividades clasificadas y espectáculos públicos que rigen para cualquier otro local comercial de la ciudad.

Freno a la burocracia

La magistrada ha puesto cordura frente al rodillo de la Gerencia de Urbanismo. El auto judicial desmonta la supuesta urgencia municipal y reconoce la indudable relevancia histórica e institucional del Real Casino en la ciudad, así como su antigüedad y naturaleza.

La jueza entiende el daño irreparable que provocaría la medida del Ayuntamiento. Ejecutar esa orden de cierre por supuestas actividades clandestinas supondría la paralización inmediata de los puestos de trabajo. Camareros, personal de mantenimiento y administrativos veían peligrar su sustento por un pulso de despachos. Además, el fallo protege los actos privados de los socios y garantiza la supervivencia de la programación social y cultural de la institución.

La defensa de los socios y sus familias

La directiva del club ha mantenido la lucha en los juzgados para defender el patrimonio de la sociedad civil. La presidenta de la entidad, Beatriz Barrera, ha remitido un comunicado oficial, donde traslada una enorme satisfacción y tranquilidad tras el respaldo de los tribunales.

Barrera recuerda que han sido días difíciles, marcados por la incertidumbre para los socios y los trabajadores. Ahora, con el amparo de la Justicia, la presidenta pide abrir una etapa de serenidad y respeto institucional, exigiendo que la confrontación no tenga cabida.

El Real Casino no es un simple edificio de la capital, forma parte inseparable del alma y de la historia de Santa Cruz de Tenerife. La resolución judicial permite que el club continúe desarrollando su actividad con total normalidad mientras se resuelve el fondo del procedimiento. Un respiro vital para una institución que demuestra, una vez más, que la libre asociación de los ciudadanos merece protección frente a las injerencias del poder político.