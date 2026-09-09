La Laguna dilapida cien mil euros en un observatorio para justificar el control de alquileres

El Ayuntamiento de La Laguna destinará 106.991 euros de los contribuyentes a la creación del primer Observatorio Local de la Vivienda de Canarias. El acuerdo, sellado entre el alcalde socialista Luis Yeray Gutiérrez y el rector de la Universidad de La Laguna (ULL), Francisco García, se envuelve en un manto de aparente rigor técnico para ocultar su verdadero propósito. El organismo nace con un mandato claro dictado por la Administración local y amparado por la Ley estatal 12/2023. Su objetivo real no es radiografiar el mercado para fomentar la construcción, sino fabricar la coartada técnica necesaria para declarar el municipio como zona de mercado residencial tensionado.

La Administración local paga a la Universidad para avalar una decisión política ya tomada. El Consistorio admite abiertamente que la información recopilada será la base para evaluar figuras de regulación. Traducido al lenguaje económico, La Laguna prepara el terreno para imponer un sistema de control de precios que ha fracasado en todas las capitales europeas donde se ha aplicado.

El precio del relato burocrático

La maquinaria política no levanta cimientos, levanta informes. El convenio promete aportar "información fiable, homogénea y verificable" cruzando datos con la Agencia Tributaria. Esta labor de rastreo sobre el porcentaje de renta, el nivel de ocupación o el régimen de tenencia sirve para consolidar un gran hermano inmobiliario que vigile al propietario. En lugar de liberar suelo, agilizar licencias urbanísticas o reducir la asfixia fiscal que ahoga a los promotores, el Consistorio lagunero inventa una nueva capa administrativa.

Los casi 107.000 euros plurianuales destinados a la Fundación General de la ULL financiarán páginas web, informes semestrales y jornadas de debate. Ninguna de estas partidas presupuestarias añadirá un solo metro cuadrado de vivienda libre al parque residencial tinerfeño. La política de vivienda basada en la evidencia que pregona el alcalde choca de frente con la evidencia empírica de la economía. Intervenir los precios no multiplica los pisos, los ahuyenta.

El ataque a la oferta y el drama humano

Mientras los dirigentes políticos posan sonrientes en la firma del convenio, la realidad golpea a los ciudadanos en la calle. Una familia joven de La Laguna que busca emanciparse no necesita un observatorio web que le confirme que los alquileres están caros. Necesita oferta. Necesita que los propietarios sientan la seguridad jurídica suficiente para poner sus inmuebles vacíos en alquiler.

Cuando el nuevo observatorio dicte la justificación y el Ayuntamiento tope los precios, el efecto será devastador e inmediato. Los propietarios, ante la imposibilidad de fijar precios libres que asuman el riesgo de impago y la inflación, retirarán sus viviendas del mercado tradicional. Esos inmuebles pasarán al mercado de venta, al alquiler de temporada, o quedarán cerrados ante el temor a la ocupación. La escasez artificial disparará las exigencias. A la joven pareja lagunera se le exigirán avales desproporcionados, nóminas inasumibles y filtros de riesgo propios de una sucursal bancaria. El intervencionismo perjudica siempre a los estratos más vulnerables que dice proteger.

El escudo académico frente al libre mercado

Resulta preocupante el papel de la Universidad de La Laguna en este entramado. El rector asegura poner el conocimiento al servicio de la sociedad. Sin embargo, blindar metodológicamente políticas de corte intervencionista es prestar un servicio al poder político, no al ciudadano. Ignorar la ley de la oferta y la demanda amparándose en el paraguas universitario supone un fraude intelectual.

El análisis de la presión turística o la vivienda vacía desde un prisma sancionador elude el verdadero problema estructural de Canarias. La escasez habitacional responde a décadas de parálisis urbanística, laberintos burocráticos que eternizan los planes generales y una legislación que castiga sistemáticamente al ahorrador que invirtió en ladrillo.

La Laguna presume de ser el primer municipio canario en dotarse de este instrumento. Se enorgullece de abrir la puerta a la aplicación de la Ley de Vivienda. Lejos de ser un hito de gestión, representa la capitulación del libre mercado frente al dogma estatal. El Observatorio Local de la Vivienda consumirá recursos públicos para diseñar un corsé regulatorio que terminará estrangulando el acceso al hogar en la ciudad. La burocracia avanza, el mercado se contrae y los laguneros pagarán la factura doble: con sus impuestos y con la pérdida de opciones para vivir en su propio municipio.