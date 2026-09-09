La ULPGC estudiará cómo la Luna influye en el plancton y el transporte de CO₂ al océano profundo

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria estudiará cómo el ciclo lunar influye en las comunidades de plancton del océano subtropical y qué efectos puede tener este fenómeno sobre el ciclo del carbono.

La investigación se desarrollará a través del proyecto IMPULSO, que analizará también el papel de estos organismos en el transporte de CO₂ hacia las profundidades del océano.

Una relación todavía poco estudiada

El proyecto parte de que el plancton de mar abierto puede cambiar con rapidez, mientras todavía existen pocas series temporales de alta resolución que permitan medir esa variabilidad.

Investigaciones previas apuntan a que determinados organismos de la superficie marina adaptan sus pautas al ciclo de la Luna, una relación en la que ahora profundizará el equipo de la ULPGC.

El objetivo es avanzar en el conocimiento sobre el funcionamiento de los ecosistemas marinos y sobre los procesos que intervienen en la transferencia de carbono hacia capas más profundas del océano.

Más de 357.000 euros para la investigación

IMPULSO contará con una financiación de 357.035,46 euros y obtuvo 79,81 puntos en la evaluación científica y técnica de la convocatoria autonómica de ayudas a proyectos de I+D aplicada.

La iniciativa se encuadra en el área de Industria de la Economía Azul y ha sido seleccionada por la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información.

IMPULSO forma parte de los 17 proyectos financiados en la última convocatoria autonómica, dotada con más de 2,5 millones de euros y cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

La investigación permitirá estudiar con mayor detalle hasta qué punto las fases lunares condicionan la dinámica del plancton y su participación en uno de los procesos que contribuyen al transporte de carbono desde la superficie hacia el interior del océano.