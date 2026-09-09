Lanzarote y Cantabria se alían para impulsar su promoción turística

SPEL-Turismo Lanzarote y la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística (CANTUR) han formalizado en el Cabildo de Lanzarote un convenio marco para el intercambio de soportes publicitarios, inteligencia de datos y campañas promocionales conjuntas. Durante el acto, el presidente insular y consejero de turismo, Oswaldo Betancort, justificó la alianza en la necesidad de "atraer una demanda de mayor valor" en segmentos como la gastronomía, el deporte y el turismo familiar. Sin embargo, la firma de nuevos acuerdos para estimular la llegada de visitantes nacionales contrasta con el discurso del propio Gobierno insular sobre la necesidad de contener la saturación turística y ordenar la capacidad de carga de la isla. Pese a las apelaciones públicas a la contención, la política del área de turismo mantiene intacta la búsqueda de nuevos mercados emisores.

Dependencia de las aerolíneas y la meta del vuelo anual

El eje de esta colaboración descansa en la ruta directa operada por Binter entre Lanzarote y Santander, activa únicamente entre mayo y octubre. El consejero delegado de SPEL, Héctor Fernández, calificó la iniciativa como una "fórmula innovadora" y fijó como objetivo prioritario que el enlace aéreo adquiera carácter permanente durante todo el año. Sin embargo, condicionar la estrategia de promoción pública a la consolidación de rutas aéreas pone de manifiesto la dependencia del ámbito institucional respecto a las aerolíneas privadas, cuyas decisiones de programación responden estrictamente a criterios de rentabilidad comercial y no a los convenios suscritos entre administraciones.

Etiquetas de 'alto valor' ante el impacto de la gestión básica

Asimismo, desde la dirección de Cantur y la propia entidad insular se insistió en que el acuerdo responde a criterios de "sostenibilidad" y "planificación de impacto positivo en el territorio". No obstante, en la práctica, el convenio se reduce a un intercambio tradicional de espacios publicitarios y datos de demanda. El recurso recurrente a conceptos como el "turismo de alto impacto" sirve para revestir técnicamente la promoción convencional fuera del archipiélago, mientras el territorio insular continúa afrontando deficiencias estructurales en el suministro de agua, el acceso a la vivienda y la saturación de los servicios públicos.