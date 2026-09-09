Las Palmas abre 108 plazas de promoción interna para reclasificar a bomberos del C2 al C1

Las Palmas de Gran Canaria ha abierto este miércoles el plazo para participar en el proceso de promoción interna de 108 plazas de bombero especialista del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS).

La convocatoria forma parte de la reclasificación de los puestos desde el subgrupo C2 al C1 y se desarrollará mediante el sistema de concurso-oposición. El plazo para presentar las solicitudes es de 20 días hábiles desde este miércoles, tras publicarse el martes el extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Solo para personal que ya trabaja en el Ayuntamiento

Las 108 plazas pertenecen a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales y clase Servicio de Extinción de Incendios, dentro del Grupo C, Subgrupo C1.

Para optar al proceso será necesario ser funcionario de carrera del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y acreditar una antigüedad mínima de dos años de servicio activo en la categoría de Agente de Bombero, Subgrupo C2.

Los aspirantes también deberán cumplir los requisitos de titulación y el resto de condiciones establecidos en las bases de la convocatoria, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 103, del 28 de agosto de 2026.

Solicitudes por vía telemática

La presentación de solicitudes deberá realizarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento dentro del plazo establecido.

Los siguientes anuncios relacionados con el proceso selectivo se publicarán conforme a lo previsto en las propias bases de la convocatoria.

El proceso permitirá así que hasta 108 puestos actualmente encuadrados en el subgrupo C2 puedan pasar al C1 mediante promoción interna, siempre que los aspirantes superen el concurso-oposición y cumplan los requisitos exigidos.