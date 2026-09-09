Los 270 días cotizados por cuidado familiar, quién se beneficia y qué excluye la normativa vigente

Llegar a fin de mes y asegurar una jubilación digna es un ejercicio de supervivencia para las familias del Archipiélago. Hoy, un pensionista en las Islas cobra de media 119 euros por debajo del resto de España. Ante este escenario, los despachos oficiales suelen desempolvar mecanismos burocráticos que, leídos deprisa, suenan a alivio. Uno de los más recurrentes es la posibilidad de sumar hasta 270 días de cotización a la Seguridad Social por cada hijo.

Sobre el papel, el artículo 236 de la Ley General de la Seguridad Social permite este cómputo por nacimiento, adopción o acogimiento. En la práctica, el beneficio exige sortear una carrera de obstáculos que aleja la medida de ser un reconocimiento automático al esfuerzo familiar.

Para que el Estado anote esos días en la vida laboral de un padre o una madre canaria, debe existir una interrupción forzosa de la actividad. El trabajador tiene que demostrar que cesó su relación laboral o agotó su prestación por desempleo en una ventana de tiempo muy rígida: desde nueve meses antes del nacimiento hasta seis años después.

El límite del tiempo real

La Administración fija un tope de 270 días, pero impone el principio de realidad. Nadie recibe más días de los que estuvo inactivo. Si una madre perdió su trabajo y tardó 100 días en encontrar otro, la Seguridad Social solo le reconocerá esos 100 días. Además, la norma prohíbe duplicidades: si ambos progenitores reclaman el derecho por el mismo periodo y no hay acuerdo, el Estado otorga el beneficio a la madre por defecto.

Todo este sistema cuenta con un límite global. Ningún contribuyente podrá sumar más de cinco años cotizados por este concepto en toda su vida laboral, sin importar el tamaño de su familia.

La trampa del periodo mínimo

Aquí reside el mayor espejismo de la norma. Muchos trabajadores asumen que estos meses "regalados" les permitirán alcanzar los temidos 15 años de cotización para acceder a la pensión contributiva. Nada más lejos de la realidad. El texto legal es tajante: estos periodos no sirven para completar el periodo mínimo exigido.

Su utilidad se reduce al momento del cálculo. Una vez que el contribuyente ha logrado cumplir los requisitos por sus propios medios y años de trabajo efectivo, el Estado añade esta bonificación para engordar ligeramente la base de la pensión.

No estamos ante una medida nueva de 2026, aunque a menudo se deslice en el debate público con aires de estreno. Es un derecho consolidado que requiere un profundo escrutinio por parte del ciudadano. En un mercado laboral como el canario, marcado por la temporalidad y unas pensiones que siguen a la cola del país, conocer la letra pequeña del sistema es la única vía para defender el ahorro y el futuro de las familias frente al engranaje del Estado.