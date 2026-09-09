Maspalomas Open Water agota sus 500 plazas en su 15º aniversario

La Maspalomas Open Water Gran Canaria celebrará este sábado 12 de septiembre su 15º aniversario con unos 500 participantes y todas las plazas agotadas en sus tres modalidades.

La organización ha activado la lista de espera después de completar las inscripciones de una edición que contará con salidas desde distintos puntos de la costa y una meta común en el Faro de Maspalomas.

Tres recorridos desde El Pajar, Meloneras y Maspalomas

La distancia más larga será de 7.400 metros, con salida desde la Playa de El Pajar y llegada al Faro de Maspalomas.

La modalidad de 2.000 metros partirá desde la Playa de Las Meloneras, mientras que la prueba de 1.000 metros, la más popular de las tres, comenzará en la Playa de Maspalomas.

Las salidas están previstas para las 11:30 horas en los 7.400 metros, las 12:30 horas en los 2.000 y las 13:30 horas en los 1.000. La jornada deportiva comenzará desde las 09:00 horas.

La prueba de 2.000 metros acogerá además la Copa Canaria de Aguas Abiertas. La edición reunirá a participantes procedentes de una veintena de nacionalidades y de diferentes puntos de España.

David Meca y Erika Villaécija estarán en la prueba

El programa comenzará el viernes 11 en el Faro de Maspalomas con la entrega de bolsas a los participantes entre las 17:00 y las 20:00 horas. A las 20:00 horas se proyectará el International Ocean Film Tour / Educational, dedicado a la divulgación sobre el medio marino.

Tras las pruebas del sábado habrá música en directo a partir de las 14:00 horas.

Las actividades concluirán el domingo entre las 10:00 y las 12:00 horas con una limpieza de la Playa de Meloneras dentro de la iniciativa Open Water Eco Friendly.

La Maspalomas Open Water afrontará así su 15º aniversario con sus tres distancias completas y unos 500 participantes en una edición que concentrará su jornada principal este sábado en la costa de San Bartolomé de Tirajana.