Pedro Suárez toma el relevo del PP para disputar la Alcaldía de La Laguna en 2027

El Partido Popular ya tiene candidato para intentar hacerse con la alcaldía de San Cristóbal de La Laguna en las elecciones municipales de 2027. La formación presentó este miércoles a Pedro Suárez, un dirigente con experiencia política y conocimiento del municipio, como su apuesta para liderar el proyecto popular en la ciudad.

Durante el acto de presentación, celebrado este 9 de septiembre, el presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, defendió que La Laguna necesita un cambio de rumbo y destacó el perfil de Suárez, al que definió como una persona con experiencia, entereza y compromiso.

Domínguez subrayó especialmente su vinculación con los jóvenes y con algunos de los principales retos a los que se enfrenta el municipio, como la vivienda y el comercio. "Es una persona comprometida con los jóvenes, con los retos que hay por adelante", afirmó.

El presidente de los populares canarios reivindicó además el trabajo desarrollado por el grupo municipal del PP durante los últimos años, que, según señaló, se ha realizado "con seriedad y anteponiendo los intereses de los laguneros por encima de todos".

Vivienda y sector primario, entre las prioridades

Pedro Suárez afronta la candidatura con la intención de convertir al PP en una alternativa de gobierno para La Laguna y puso el foco en varias de las áreas que considera fundamentales para el futuro del municipio.

La vivienda será una de las prioridades de su proyecto. El candidato denunció que la construcción de vivienda está "parada", pese a que, según afirmó, La Laguna dispone de una importante capacidad de suelo para desarrollar nuevos proyectos y facilitar el acceso a una vivienda.

Suárez también hizo especial hincapié en el sector primario, que considera que necesita recuperar su actividad económica y aprovechar las posibilidades que ofrece el municipio.

Junto a estas dos áreas, el candidato popular situó también el comercio entre los sectores a los que pretende prestar especial atención si llega a la alcaldía.

Suárez reivindicó durante su intervención la historia y el potencial de La Laguna y aseguró que todavía "queda mucho por hacer" para conseguir un municipio capaz de aprovechar las oportunidades de todos sus sectores productivos.

El nuevo candidato popular quiere que la presentación de este miércoles sea el "pistoletazo de salida" de su proyecto de cara a las elecciones municipales de 2027. Su objetivo declarado es que, después de los comicios, el PP pueda celebrar "por primera vez" que la alcaldía de La Laguna recae en manos de los populares.

El PP reclama recuperar la ilusión

El presidente del PP de Tenerife, Lope Afonso, también respaldó la candidatura de Suárez y puso el acento en la necesidad de recuperar la ilusión en la política municipal.

"La política en La Laguna tiene que volver a los derroteros que nunca debió perder: los de la ilusión", afirmó.

Afonso definió a La Laguna como un municipio clave para Tenerife y llamado a tener protagonismo a través de una "buena política". En este sentido, puso en valor el trabajo realizado hasta ahora por el grupo municipal popular, al que situó como la única fuerza de la oposición en el actual Gobierno municipal.

Por su parte, Manuel Domínguez animó a los vecinos de La Laguna a comparar el proyecto del PP con la gestión realizada en otros municipios donde gobierna la formación. "Pido que miren a su alrededor", señaló, defendiendo que la mejora experimentada, según su valoración, en esos municipios es la que los populares quieren trasladar a La Laguna con Pedro Suárez al frente.