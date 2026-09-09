Sentido otro terremoto a 7 kilómetros de profundidad en Agaete

Un terremoto se ha sentido este miércoles por la mañana en Gran Canaria, registrado en el municipio de Agaete, a 7 kilómetros de profundidad, como confirma el Instituto Geográfico Nacional.

El movimiento sísmico, de 2,8 grados de magnitud, tuvo lugar poco después de las ocho de la mañana en un punto del sureste de Agaete situado a 28,09 grados norte de latitud y a 15,68 grados oeste de longitud, ha detallado en un comunicado el organismo.

A pesar de la profundidad a la que se ha producido el seísmo, este terremoto ha sido sentido por la población.

Nuevo seísmo en Agaete

Otro movimiento sísmico tuvo lugar este lunes también en Agaete, de una magnitud de 2,3. Esa vez, originado a a tres kilómetros de profundidad, informó el Instituto Geográfico Nacional.

Las autoridades confirmaron que no se registró ningún tipo de daño material ni personal, pero la escasa distancia respecto a la superficie explica por qué, a pesar de su baja magnitud, el temblor ha podido ser percibido con cierta claridad por los vecinos de este municipio grancanario, generando expectación pero en ningún caso situaciones de pánico.

Este suceso no es un fenómeno aislado, sino que se enmarca dentro de una pequeña serie sísmica de baja intensidad que los especialistas llevan monitorizando desde el pasado 3 de septiembre.