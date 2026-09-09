Teror activa la acogida temprana gratuita de 07:00 a 09:00 horas en sus tres colegios

Las familias de Teror podrán disponer este curso de un servicio gratuito de acogida temprana en los tres colegios públicos del municipio para facilitar la conciliación antes del inicio de las clases.

El servicio funcionará entre las 07:00 y las 09:00 horas y comienza este miércoles, 9 de septiembre, en el CEIP Monseñor Socorro Lantigua y el CEIP Miraflor. En el CEIP Huertas del Palmar arrancará el lunes, 14 de septiembre.

Desde Infantil de 3 años

La acogida está dirigida al alumnado a partir del segundo ciclo de Educación Infantil, por lo que podrán utilizarla los escolares desde Infantil de 3 años.

Quedan fuera del programa los alumnos matriculados en Infantil de 2 años.

El servicio estará disponible hasta las vacaciones de Navidad y será gratuito para las familias que cumplan los requisitos establecidos dentro del Plan Corresponsables.

Casi 36.000 euros para conciliación

Teror ha recibido 35.848,44 euros para desarrollar durante 2026 la acogida temprana y otras medidas de apoyo a la conciliación durante los periodos sin actividad lectiva.

El programa podrá ejecutarse hasta el 31 de diciembre y está financiado dentro del Plan Corresponsables, promovido por el Gobierno de Canarias en colaboración con la Federación Canaria de Municipios y con fondos del Ministerio de Igualdad.

Las familias que quieran ampliar información sobre el servicio pueden contactar con Club Más Vale Prevenir a través del teléfono o WhatsApp 679 69 50 04 o mediante el correo administracion@clubmasvaleprevenir.com.

La acogida temprana queda así activa desde este miércoles en dos colegios de Teror y llegará al tercero el 14 de septiembre, con atención previa al horario lectivo entre las 7:00 y las 9:00 horas.