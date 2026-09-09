Teror comienza esta semana a repartir material escolar gratuito a todo el alumnado del municipio

Teror inicia esta semana la campaña Aguas de Teror Educa 2026-2027, con la entrega de material escolar gratuito al alumnado del municipio mediante tarjetas-abono que podrán utilizarse para retirar los productos educativos correspondientes.

El calendario comenzará este jueves 10 de septiembre para el alumnado residente en Teror que estudia fuera del municipio y continuará durante las próximas semanas según el nivel educativo y el centro en el que curse sus estudios.

Primera entrega este jueves en la Casa Consistorial

El alumnado de Escuelas Infantiles de 2 a 3 años, Educación Infantil y Primaria, Secundaria y Conservatorio de Música que estudie fuera de Teror podrá recoger su tarjeta-abono física el jueves 10.

La entrega se realizará entre las 17:00 y las 19:00 horas en la Casa Consistorial de Teror.

Para quienes cursen Bachillerato, Ciclos Formativos, Universidad, Máster, Escuela de Idiomas o Educación Especial fuera del municipio, la tarjeta será virtual.

A partir del 17 de septiembre, recibirán mediante WhatsApp un enlace para descargarla directamente en el teléfono facilitado durante la solicitud. La tarjeta podrá utilizarse en Librería Trébol + APP Informática Teror.

El IES Teror inicia las entregas el 14 de septiembre

El alumnado de ESO del IES Teror recibirá el lunes 14 de septiembre, durante el horario escolar, una tarjeta física para retirar el material en Librería Gredas o Librería Trébol + APP Informática Teror.

En el caso de Bachillerato, Ciclos Formativos y Aula Enclave del instituto, el procedimiento será diferente. El alumnado deberá facilitar su DNI y número de teléfono el jueves 17 para recibir la tarjeta virtual en su móvil.

Quienes no dispongan de teléfono podrán recibirla en el dispositivo de un familiar.

Si a partir del 19 de septiembre no han recibido la tarjeta o tienen problemas para descargarla, podrán acudir a Librería Trébol + APP Informática Teror para resolver la incidencia.

La campaña combinará así entregas físicas y digitales durante septiembre en función del nivel educativo y de si los estudiantes cursan sus estudios dentro o fuera de Teror.