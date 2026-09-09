Un joven herido en Arrecife tras colisionar dos vehículos

Un joven de 24 años ha resultado herido en un accidente ocurrido este miércoles en Lanzarote. Sobre las 08.12 horas, en Arrecife, dos vehículos han colisionado en la Avenida Hermanos Álvarez Quintero.

Como ha informado el CECOES, el accidentado ha presentado una cervicalgia de carácter moderado y ha sido trasladado al hospital José Molina Orosa en la ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Además, los demás ocupantes de los vehículos también han sido valorados y atendidos en el lugar del accidente por el personal sanitario.

Los bomberos del Consorcio de Emergencias de Lanzarote se han desplazado al lugar del accidente y han asegurado los vehículos, uno de ellos, que se ha quedado volcado de forma lateral a consecuencia de la colisión.

Hasta la zona del incidente también se ha trasladado una ambulancia de soporte vital básico y agentes de la Policía Local, momento en el que los agentes se han encargado de instruir el correspondiente atestado.