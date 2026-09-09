Una patera con 19 personas arriba este miércoles en Lanzarote

Una patera ha arribado este miércoles, en las primeras horas de la mañana, en Lanzarote, concretamente, en la orilla de Playa Bastián, en el municipio de Teguise.

Según ha informado el CECOES a la agencia, 19 personas, de origen magrebí, entre ellos, la mayoría hombres adultos, algunos menores de edad y una niña, han llegado por sus propios medios a la isla.

Fue un vecino de la zona, que avistó la embarcación desde tierra a las siete y cuarto de la mañana, el que alertó de la presencia de los migrantes, ha confirmado a Efe el Centro de Coordinación de Emergencias de Lanzarote.

Durante la mañana, las fuerzas de seguridad han comenzado una búsqueda por la zona para poder localizar a las tres o cuatro personas más que viajaban en la embarcación. Como explican fuentes del Consorcio de Lanzarote a EFE, varios migrantes se dispersaron tras tomar tierra.

Hasta el lugar se han acercado agentes de la Policía Local, Guardia Civil y trabajadores de Cruz Roja.