Arrecife exige al Gobierno blindar la frontera canaria y activar devoluciones a Marruecos

El alcalde de Arrecife ha exigido al Gobierno de España un incremento inmediato del control de las fronteras marítimas en Canarias y la activación de los retornos urgentes de inmigrantes ilegales a Marruecos. Apoyado en las herramientas que otorga el nuevo Reglamento de la UE, el regidor ha reprochado que el Ejecutivo central no aplique con determinación la deportación urgente en el archipiélago, considerado el punto territorial más vulnerable del espacio europeo tras las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla. En este sentido, ha vuelto a denunciar el contrasentido de que las embarcaciones de Salvamar se desplacen hasta aguas alauitas para remolcar pateras hacia Lanzarote, sosteniendo que el sentido de Estado dicta que los ocupantes sean retornados directamente a los puertos marroquíes desde los que zarpan.

La lección de Ceuta y el abandono de la vigilancia marítima

Durante el encuentro mantenido en la Alcaldía, las autoridades locales expusieron la preocupante falta de protección y vigilancia en las aguas limítrofes con Marruecos. Como antecedente directo, el alcalde Yonathan de León Machín señaló que la situación vivida en Ceuta tras los episodios de finales de julio evidenció una dejadez manifiesta por parte del Gobierno central para ayudar a la población ceutí, lo que exige reforzar con urgencia la protección de las fronteras de España. Cabe recordar que la capital lanzaroteña ya acogió la pasada semana una multitudinaria manifestación en apoyo a Ceuta, convocada por el propio Ayuntamiento en respuesta al llamamiento instituido por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Colapso de infraestructuras y hacinamiento en el CATE

En la reunión se puso sobre la mesa la insostenible presión migratoria que soporta la capital lanzaroteña, especialmente acentuada en el entorno portuario de Puerto de Naos por albergar la base de Salvamar. Las autoridades locales expusieron la seria repercusión que este flujo constante produce sobre la ciudad y los servicios públicos, alertando además del previsible repunte que traerá el otoño con el conocido "tiempo de pateras". Asimismo, se trasladó a la FEMP la grave situación del CATE situado junto a la Comisaría de Policía, cuyos recintos presentan unas pésimas condiciones que ya han sido objeto de denuncia por parte de la Fiscalía de Canarias.

Frente común municipal para exigir recursos al Estado

La cumbre institucional contó con la participación activa del secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna, y del consejero del Cabildo insular y vicepresidente de la Comisión de Inmigración de la FEMP, Jacobo Medina. Martínez-Sicluna garantizó el respaldo de la entidad afirmando que: "Los ayuntamientos son la administración más cercana y no pueden quedarse solos ante una realidad de esta dimensión. Desde la FEMP estamos a disposición del Ayuntamiento de Arrecife para escuchar sus necesidades, acompañarlo en sus reivindicaciones y trasladar al Gobierno de España aquellas medidas que sean necesarias". Por su parte, Medina avanzó que mantendrán encuentros de trabajo en Madrid con la presidenta de la FEMP para lograr que la respuesta a la inmigración no recaiga sobre las espaldas de las administraciones locales.