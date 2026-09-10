Atrapan a un caimán de un metro oculto bajo un coche en Las Palmas de Gran Canaria

La Unidad Nocturna Especial de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha llevado a cabo una inusual intervención durante la noche de este miércoles. Los agentes han logrado asegurar a un reptil exótico que se encontraba deambulando por la vía pública, concretamente en la calle Faro, situada en el conocido barrio de La Isleta de la capital grancanaria.

El suceso se desencadenó cuando el centro de emergencias recibió una llamada alertando sobre la presencia del animal. Según los primeros testimonios, los vecinos se percataron de la existencia de una criatura de dimensiones considerables que había buscado refugio en los bajos de un turismo aparcado en la zona. Ante la extrañeza y el posible riesgo, los ciudadanos actuaron de forma cívica al contactar inmediatamente con las autoridades pertinentes.

Una vez en el lugar de los hechos, las patrullas policiales confirmaron que se trataba de un ejemplar de caimán, cuya longitud alcanzaba aproximadamente el metro. Dada la naturaleza de la especie, que no es autóctona del archipiélago y puede presentar comportamientos imprevisibles si se siente amenazada, los efectivos municipales decidieron establecer un perímetro de seguridad para evitar que el animal escapara o causara algún incidente en la vía pública.

Para garantizar el éxito del operativo y el bienestar del propio espécimen, el cuerpo policial local solicitó la intervención de los especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil. La coordinación entre ambas instituciones fue fundamental para proceder a la inmovilización y el control seguro del reptil, empleando para ello las técnicas y el material adecuado para este tipo de fauna silvestre.

Este tipo de hallazgos pone de manifiesto la problemática derivada de la tenencia irresponsable de animales exóticos como mascotas. Con frecuencia, estos especímenes son adquiridos sin evaluar sus necesidades de crecimiento y mantenimiento, lo que en ocasiones desemboca en escapes accidentales o, en el peor de los casos, en su abandono deliberado. Las fuerzas de seguridad han iniciado las diligencias correspondientes para tratar de identificar al propietario del animal y depurar las posibles responsabilidades legales que puedan derivarse de este incidente.