Cali y El Dandee actúan este jueves en Teror con un concierto gratuito por las Fiestas del Pino

El dúo colombiano Cali y El Dandee actuará este jueves 10 de septiembre en Teror dentro de la programación musical de las Fiestas del Pino.

El concierto comenzará a las 21:00 en la Plaza de Sintes y tendrá entrada libre.

Alejandro y Mauricio Rengifo harán parada en el municipio grancanario con su gira 2026, Sube la mano, en una actuación en la que interpretarán algunos de sus temas más conocidos.

Una semana de conciertos en Teror

La actuación de Cali y El Dandee llega después del concierto de Seguridad Social celebrado el 8 de septiembre y del espectáculo Symphony Rapsody of Queen, que subió al escenario de Sintes el día 9.

La programación musical continuará el viernes 11 con Mis cumbias más íntimas, de Ángeles Pérez, a las 22:30, seguido desde la medianoche por DJ Renzzo El Selector.

El sábado 12 será el turno del tributo a Melendi de Melendiers, previsto para las 23:00, al que seguirá una verbena con el Grupo Bakano.

El Festival Teresa de Bolívar completa el fin de semana

Teror acogerá también durante el viernes y el sábado una nueva edición del Festival Teresa de Bolívar.

El programa incluye actuaciones de Joaquín Sánchez, Adán Moreno y Katie James, además de ContraVentura y Lila Downs, con conciertos previstos a partir de las 20:00.

La cita más inmediata será este jueves con Cali y El Dandee, que actuarán gratuitamente desde las 21:00 en la Plaza de Sintes.