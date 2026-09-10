Canarias. Acuerdo millonario frena la moratoria turística y protege las arcas públicas

El Gobierno de Canarias ha comparecido ante el Parlamento autonómico para defender la resolución final de uno de los capítulos más perjudiciales para la economía del archipiélago: el inacabable conflicto judicial originado por la moratoria turística. El origen de este descalabro se remonta a las severas restricciones impuestas durante años al desarrollo de determinados proyectos turísticos. Aquellas decisiones regulatorias de corte intervencionista lesionaron gravemente los derechos urbanísticos y económicos de numerosos propietarios y promotores, desatando una oleada masiva de reclamaciones judiciales contra la administración autonómica que llegaron a colocar sobre la mesa exigencias de compensación superiores a los 1.000 millones de euros.

Una solución pragmática para contener la bola de nieve

Ante la acumulación imparable de procedimientos judiciales y la amenaza real de un quebranto presupuestario sin precedentes, el Gobierno canario se encontró abocado a una encrucijada: continuar con la vía judicial acumulando mayores intereses y arriesgándose a severas condenas, o alcanzar un pacto negociado que pusiera fin a la sangría. La opción elegida ha sido cerrar el conflicto pactando una factura final de 485 millones de euros. Desde la perspectiva económica y de gestión, la diferencia es sustancial, ya que el acuerdo permite cerrar el contencioso por menos de la mitad del volumen reclamado, evitando así un golpe adicional superior a los 500 millones de euros para los fondos públicos.

Manuel Miranda abandera la defensa de la seguridad jurídica

Durante su intervención parlamentaria, el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, sostuvo con firmeza que se trata del "acuerdo menos lesivo" posible para las islas. Miranda fundamentó la decisión en la imperiosa necesidad de amortiguar el impacto económico que la Comunidad Autónoma habría tenido que asumir si los pleitos se hubiesen prolongado durante más años. El consejero hizo hincapié en que continuar litigando solo habría incrementado exponencialmente los riesgos y los costes para Canarias, mientras que la salida pactada limita definitivamente el riesgo económico y devuelve la necesaria seguridad jurídica al mercado y a los inversores.

El desglose de los pagos abonados hasta la fecha

El desglose financiero de la operación revela la magnitud del rescate económico realizado. Hasta el momento, la Comunidad Autónoma ya ha abonado un total de 260,5 millones de euros. De este importe ya ejecutado, 253 millones de euros se han destinado de forma directa al pago de las indemnizaciones fijadas a favor de los promotores y propietarios afectados, mientras que los restantes 7,5 millones de euros corresponden a los intereses devengados tras años de litigio y dilación administrativa. Con la fijación del tope definitivo en 485 millones, se logra cortar de raíz la escalada indefinida de los intereses de demora.

Pese a la contención de la amenaza financiera, el debate político en la Cámara autonómica continúa abierto. La oposición no ha tardado en exigir explicaciones detalladas respecto a la derivada territorial de esta crisis, centrando su foco de fiscalización en determinar qué ocurrirá a partir de ahora con la titularidad y el estado de los terrenos afectados por la moratoria. Asimismo, se demanda absoluta claridad sobre el alcance exacto de los derechos urbanísticos que puedan conservar legalmente los propietarios tras la resolución negociada de estos históricos procedimientos pleitistas.