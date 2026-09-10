Canarias inicia el curso de Secundaria con récord de docentes y reducción de ratios

Más de 58.000 alumnos de ESO han vuelto este jueves a las aulas de los centros públicos de Canarias en el segundo día del inicio progresivo del curso.

Un total de 58.961 estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria han retomado este jueves las clases en los centros públicos de Canarias. Con ellos, el nuevo curso 2026/27 avanza en su incorporación progresiva después de que el miércoles regresaran a las aulas más de 104.000 alumnos de Infantil y Primaria.

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, y el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, han elegido el IES El Médano, en Granadilla de Abona, para acompañar a la comunidad educativa en esta jornada.

La enseñanza pública afronta el curso con más de 232.000 estudiantes y una plantilla de más de 29.000 profesionales, la mayor registrada hasta ahora al comienzo de un curso escolar en Canarias.

Menos alumnos por aula y más psicólogos

Una de las principales novedades de este curso afecta a las ratios. El límite de alumnos en tercero de ESO baja de 30 a 25 estudiantes por grupo, dentro del acuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales para reducir progresivamente la saturación de las aulas.

La reducción se ha aplicado ya en primero y segundo de ESO y este curso se extiende a tercero. La previsión es que el límite de 25 alumnos llegue también a cuarto de ESO durante el curso 2027/28.

El Gobierno canario también ha incorporado 80 profesionales de la psicología para reforzar la atención a los estudiantes de entre 12 y 18 años. La mayor parte se integrará en los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica para reforzar la detección temprana y la atención ante situaciones de riesgo suicida.

Durante su visita al IES El Médano, Poli Suárez ha destacado la importancia de esta etapa educativa y la necesidad de contar con centros preparados para atender una realidad cada vez más diversa. En este instituto conviven alumnos de 40 nacionalidades.

El centro recibió anteriormente el premio Viera y Clavijo, que reconoce la excelencia en el ámbito escolar de Canarias.

Libros de texto gratuitos para 60.000 alumnos

Otro de los objetivos marcados para este curso es ampliar progresivamente la gratuidad de los libros de texto. El programa cuenta con una inversión de 11 millones de euros y comenzará dando cobertura a unos 60.000 estudiantes.

La medida busca reducir el gasto que supone para las familias el inicio del curso escolar, mientras el sistema educativo público canario afronta un nuevo año con más de 232.000 alumnos matriculados.

Manuel Domínguez ha defendido durante la visita que la educación debe proporcionar a los jóvenes las herramientas necesarias para afrontar tanto su futuro personal como laboral y ha destacado el esfuerzo realizado para mejorar las condiciones de enseñanza en los centros.