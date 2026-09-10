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Canarias

Canarias levantará a las 13:00 horas la prealerta por calor en Gran Canaria y Fuerteventura

La medida afectaba a las cumbres y las vertientes este, sur y oeste de Gran Canaria, además de toda Fuerteventura.

Israel Evana
La medida afectaba a las cumbres y las vertientes este, sur y oeste de Gran Canaria, además de toda Fuerteventura.
Finaliza la prealerta por temperaturas máximas en Gran Canaria y Fuerteventura | Gobierno de Canarias

El Gobierno de Canarias dará por finalizada este jueves, a partir de las 13:00 horas, la situación de prealerta por temperaturas máximas que permanecía activa en Gran Canaria y Fuerteventura.

La medida afectaba a las cumbres de Gran Canaria y a las vertientes este, sur y oeste de la isla, además de la totalidad de Fuerteventura.

La Dirección General de Emergencias ha tomado la decisión teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles.

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El levantamiento de la prealerta se produce después de que hayan desaparecido las condiciones meteorológicas que justificaron su activación.

La situación estaba declarada dentro del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgo de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

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