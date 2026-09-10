Canarias se queda sin reservas de sangre y pide donaciones urgentes de todos los grupos

La sanidad canaria pide a la población que vuelva a donar sangre ante el descenso de las reservas, especialmente de los grupos O+, O-, A+ y A-.

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud ha lanzado un llamamiento urgente a la población para recuperar las reservas de sangre. Aunque se necesitan donaciones de todos los grupos sanguíneos, la situación es especialmente importante en los grupos O+, O-, A+ y A-.

El Servicio Canario de la Salud está reforzando el llamamiento mediante las redes sociales y el envío de mensajes SMS a los donantes de sangre y plaquetas registrados en su base de datos.

Dónde donar en Canarias

En Tenerife, los ciudadanos pueden acudir al punto fijo de donación de sangre de la calle Méndez Núñez, en Santa Cruz de Tenerife, de lunes a viernes, de 9:15 a 20:15 horas, excepto festivos.

También está operativo el punto fijo del Centro de Salud de San Isidro, en Granadilla de Abona, de lunes a viernes de 10:00 a 13:30 y de 14:15 a 19:30 horas. Este centro dispone de una plaza de aparcamiento reservada para donantes y cuenta con el teléfono 677 980 518.

En el Hospital Universitario de Canarias se puede donar sin cita previa de domingo a viernes y festivos, de 8:30 a 21:30 horas, y los sábados de 8:30 a 14:30 y de 15:30 a 20:00 horas. El teléfono de contacto es el 922 678 670.

En Gran Canaria, la sede de Hemodonación y Hemoterapia de la calle Alfonso XIII, en Las Palmas de Gran Canaria, atiende a los donantes de lunes a viernes de 9:15 a 20:30 horas, excepto festivos.

También se puede donar en el punto fijo de Santa Lucía de Tirajana, situado en el anexo del Centro de Salud de Vecindario. Abre de lunes a miércoles de 17:15 a 20:15 horas y los jueves y viernes de 10:15 a 13:15 horas.

La red hospitalaria cuenta además con puntos de extracción sin cita previa. El Hospital Insular atiende de lunes a viernes de 10:30 a 19:30 horas y los sábados de 10:00 a 19:30 horas. El Hospital Materno Infantil permite donar de lunes a viernes de 10:30 a 14:00 horas y el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, de lunes a viernes de 8:30 a 19:30 horas.

En Hospiten Roca San Agustín también se puede donar los viernes de 8:00 a 14:00 horas, excepto festivos, aunque en este caso es necesario solicitar cita previa en el 928 301 012, opción 8.

En Fuerteventura, el punto fijo del Hospital General permanece operativo de lunes a viernes de 11:00 a 13:30 horas. Se recomienda solicitar cita previa en el 928 546 684.

En Lanzarote, el punto fijo situado en el Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa atiende de lunes a viernes de 8:30 a 13:00 horas, excepto festivos.

En La Palma, el Hospital Universitario General dispone de un punto fijo de extracción abierto de lunes a jueves de 10:00 a 20:00 horas, los viernes de 10:00 a 15:00, los sábados de 10:00 a 17:00 y los domingos de 13:00 a 20:00 horas. Los teléfonos de contacto son el 922 185 321 y el 922 185 320.

En La Gomera, se puede donar en el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe de lunes a miércoles de 11:00 a 13:00 horas y los jueves y viernes de 9:00 a 13:00 horas, excepto festivos.

En El Hierro, el Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes dispone de un punto fijo de extracción que atiende los lunes de 10:00 a 12:30 horas, excepto festivos. Para información o cita previa se puede llamar al 690 886 059, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.

Quién puede donar sangre

Para donar es necesario tener entre 18 y 65 años, aunque la primera donación puede realizarse hasta los 60 años. Además, hay que pesar más de 50 kilos, encontrarse en buen estado general de salud y no estar embarazada.

Las personas que tengan dudas sobre si pueden donar pueden llamar gratuitamente al 900 234 061 o consultar la información disponible en efectodonacion.com.