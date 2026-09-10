Canarias, única región de España donde cae la producción industrial

La actividad de las fábricas es el termómetro más preciso de la economía real. Cuando las líneas de montaje reducen su ritmo, el efecto en cadena termina impactando en el empleo y en los precios que paga el ciudadano. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el Índice General de Producción Industrial (IPI) arrojan un diagnóstico preocupante para el Archipiélago: Canarias es la única comunidad autónoma donde la industria ha pisado el freno durante el mes de julio.

Mientras la media nacional experimenta un repunte del 2,6%, con motores de crecimiento como Murcia (+9,6%), Cantabria (+7,1%) o la vecina Baleares (+5,5%), la producción canaria ha registrado un descenso interanual del 2,5%. Hablamos de una brecha de más de cinco puntos que desmarca a las islas del dinamismo industrial que atraviesa el resto del país.

¿Cómo afecta este dato al día a día?

La producción industrial no es un número abstracto en una hoja de cálculo. Se trata de la fabricación real de los productos que llenan los supermercados, la maquinaria que compran las pymes para crecer o los electrodomésticos que entran en los hogares.

El desglose de los datos explica el origen de esta contracción. En Canarias, los bienes de consumo se desplomaron un 12,1%. Esta caída se divide entre los bienes duraderos (vehículos, mobiliario o tecnología), que bajaron un 10,1%, y los no duraderos (alimentos o productos de limpieza), con un retroceso del 12,2%.

En la práctica, esta radiografía refleja una severa pérdida de poder adquisitivo del ciudadano. Las familias compran menos, los comercios hacen pedidos más pequeños y las fábricas, en consecuencia, recortan su producción para no acumular excedentes. Cuando el consumidor se aprieta el cinturón por la inflación, la fábrica apaga las máquinas.

El tejido empresarial tampoco escapa a la parálisis. La producción de bienes de equipo, la maquinaria y herramientas que las empresas adquieren para invertir y ser más eficientes, disminuyó un 5,3%. Un empresario que no invierte en renovar sus equipos es un empresario asfixiado por los costes, lo que paraliza la expansión y la contratación futura. Como contrapeso menor, solo los bienes intermedios (+12,4%) y la energía (+3,4%) lograron mantenerse en terreno positivo.

Visión general

Si ampliamos el foco al acumulado del año, la producción industrial canaria mantiene un leve tono positivo (+1,1%). Sin embargo, esta cifra vuelve a quedarse por debajo del empuje medio en España (+1,3%).

El estancamiento de la producción local tiene un coste oculto: obliga a cubrir la demanda mediante la importación. En un territorio fragmentado y alejado, depender del exterior encarece la cesta de la compra por los costes logísticos y los fletes. Una industria débil y penalizada hace que el coste de vida en Canarias sea siempre más vulnerable.