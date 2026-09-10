El absentismo cuesta 700 millones a las empresas canarias mientras la izquierda culpa al empresario

El próximo 14 de septiembre, el Gobierno de Canarias sentará a la mesa a sindicatos y patronal para abordar una fractura que desangra la economía de las Islas: el absentismo laboral. La consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León, busca soluciones ante un escenario que impone un peaje de 700 millones de euros al año a las empresas del Archipiélago.

Detrás de la estadística hay dueños de pequeños y medianos negocios que cada mañana levantan la persiana sin saber con qué plantilla cuentan. La tasa de ausencia se sitúa en un 8,9%. De este porcentaje, el 7,6% obedece a incapacidades temporales. La factura de este fenómeno se traduce en horas extra forzosas, contrataciones de urgencia, retrasos en la producción y una pérdida de competitividad que el mercado no perdona.

Un lastre de 700 millones

De León ha pedido no buscar culpables, sino clarificar la gestión. El reto pasa por agilizar la atención sanitaria y evitar que el colapso del Servicio Canario de la Salud prolongue las bajas más allá de la estricta recuperación del paciente. Mejorar la coordinación con las mutuas resulta vital para devolver la cordura a la gestión de los recursos humanos en las empresas canarias.

El golpe es certero en el principal motor económico. El diputado Francisco Linares aportó en el Parlamento un dato que evidencia la dimensión de la crisis: las bajas médicas en el sector turístico han repuntado un 85%. Hablamos de la industria que sostiene el PIB y el empleo en Canarias. Aceptar esta cifra como un fenómeno meteorológico aboca a la ruina a miles de establecimientos que operan con márgenes cada vez más estrechos.

La izquierda tira balones fuera

Frente al agujero millonario, el bloque de izquierdas ha optado por el manual clásico. En lugar de analizar las disfunciones del sistema o el impacto en la viabilidad empresarial, formaciones como Nueva Canarias o el PSOE han decidido señalar al empresario.

Para la diputada Natalia Santana, el debate no debe centrarse en la falta de asistencia, sino en los salarios y las condiciones. En la misma línea, el socialista Gustavo Santana dibujó un escenario de sobrecarga y horas extra no remuneradas para justificar el absentismo. Un discurso que traslada la culpa a quienes generan empleo, obviando que sin empresas rentables no hay derechos laborales que repartir.

La mesa del lunes tiene un desafío: afrontar la realidad de los números sin caer en la cacería ideológica contra el tejido productivo.