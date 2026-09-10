El Ayuntamiento insiste en clausurar el Casino pese al freno impuesto por los jueces

La maquinaria administrativa rara vez da un paso atrás. Cuando el engranaje burocrático fija un objetivo, los recursos públicos se exprimen hasta las últimas consecuencias. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha decidido elevar el pulso judicial para conseguir el cierre del Real Casino, una de las entidades civiles más arraigadas de la capital. La Gerencia de Urbanismo recurrirá la resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 3 que ha frenado temporalmente la clausura del recinto.

En mayo, el consistorio ordenó el precinto de las instalaciones alegando el desarrollo de actividades clandestinas. Bajo esta etiqueta, que sugiere a nivel popular infracciones graves u ocultas, se agrupan en realidad los servicios cotidianos que el Casino ofrece a sus socios y visitantes. Hablamos del restaurante, la guardería, el gimnasio, el karaoke o las salas de eventos.

Según la administración local, estos espacios carecen del título habilitante específico que exige la Ley de Actividades Clasificadas. En lugar de habilitar vías de regularización ágiles para un foco de activity clave en el centro de la ciudad, la primera respuesta municipal fue decretar el cese total de la operativa. Es la demostración práctica de cómo la sobrerregulación asfixia la iniciativa privada y civil. Primero se cierra el negocio y luego se pregunta.

La respuesta por parte del Casino

La directiva del Casino acudió a los tribunales. La Justicia ha dado oxígeno a la entidad dictando un auto que mantiene la suspensión cautelar de la orden de cierre. El juzgado asume que clausurar el edificio de forma inminente generaría un daño desproporcionado e irreparable mientras se analiza el fondo del asunto. Supone un respiro judicial frente a la prisa sancionadora del sector público.

Sin embargo, el Ayuntamiento rechaza esta tregua. La concejala responsable de Urbanismo, Zaida González, ha confirmado que apelarán la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. La administración destinará así tiempo, personal y dinero de los contribuyentes a pelear en los tribunales el cierre preventivo de una institución histórica. Todo por priorizar la aplicación inflexible de la normativa de licencias por encima de la pervivencia del tejido social de la ciudad.

El trasfondo

Resulta paradójico que desde áreas gestionadas por formaciones que teóricamente defienden la libertad económica se apueste por el estrangulamiento administrativo. La exigencia de cumplir la ley es innegable, pero la función de las instituciones públicas debería ser facilitar el cumplimiento normativo a los ciudadanos, no actuar como un ente fiscalizador implacable que busca el cierre a la mínima irregularidad documental.

Detrás de los expedientes hay puestos de trabajo y actividad económica real. El Casino no es solo un punto de encuentro, es un generador de empleo directo e indirecto. Camareros, personal de limpieza, monitores y técnicos de mantenimiento dependen de que las puertas sigan abiertas. Cuando el Ayuntamiento presiona para ejecutar un cierre forzoso, ignora el impacto económico que supone mandar a decenas de familias a la incertidumbre laboral por una disputa de despachos.

El mensaje que envía la Gerencia de Urbanismo al tejido productivo canario es devastador. Si una entidad histórica con capacidad para defenderse sufre este acoso burocrático, el pequeño emprendedor asume que está completamente desprotegido. Abrir un negocio o ampliar servicios se convierte en una heroicidad en unas Islas donde el papeleo pesa más que la voluntad de crear riqueza. Mientras el TSJC decide, la sombra del intervencionismo sigue amenazando la plaza de la Candelaria.