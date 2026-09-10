El Cabildo de Tenerife restaura la reja del Monasterio de Santa Catalina en La Laguna

El Cabildo de Tenerife ha culminado la recuperación del coro de la iglesia del Monasterio de Santa Catalina de Siena, en La Laguna, uno de los espacios patrimoniales más singulares de la ciudad. La actuación, presentada este jueves, ha permitido frenar el deterioro de un conjunto artístico protegido como Bien de Interés Cultural desde 2013.

Los trabajos han contado con una inversión de 70.000 euros del Cabildo y han requerido una intervención especialmente cuidadosa por la variedad de materiales y técnicas presentes en la obra. El objetivo ha sido conservar al máximo los elementos originales y limitar las actuaciones a las zonas en las que eran necesarias para detener su deterioro.

La restauración ha permitido recuperar la policromía de la pieza y devolverle buena parte de su aspecto original. La ornamentación del conjunto se atribuye a Cristóbal Hernández de Quintana, considerado uno de los grandes representantes de la escuela pictórica canaria.

Recuperar una parte de la historia de Tenerife

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, defendió durante la presentación que conservar el patrimonio va mucho más allá de mantener objetos antiguos. "Recuperamos una parte de nuestra historia y devolvemos a Tenerife una obra excepcional", señaló, en referencia a una pieza que durante siglos ha formado parte de uno de los espacios patrimoniales y espirituales más importantes de la Isla.

La directora insular de Planificación Territorial, Paisaje y Patrimonio Histórico, Isabel de Esteban, destacó la complejidad de los trabajos debido a la convivencia de diferentes materiales y técnicas. La intervención, explicó, se ha basado en conservar todo lo posible de la obra original y actuar únicamente donde resultaba imprescindible.

El director general de Cultura y Patrimonio Cultural, Miguel Ángel Clavijo, puso el acento en la coordinación entre las distintas instituciones para sacar adelante la restauración. "El patrimonio es una responsabilidad de todos", afirmó.

El acto contó también con la presencia del obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago; representantes de la comunidad religiosa, encabezados por la priora Sor María Cleofé López; y miembros del Ayuntamiento de La Laguna.

Desde el Consistorio, el segundo teniente de alcalde, Fran Hernández, destacó el vínculo del monasterio con la memoria y el sentimiento de los laguneros, especialmente por su relación con la figura conocida popularmente como la Siervita. El concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, también resaltó el afecto que existe hacia la comunidad de monjas catalinas.

Con esta intervención, el coro recupera parte de su aspecto original y queda protegido frente al deterioro, asegurando la conservación de un conjunto artístico ligado a la historia de La Laguna y de Tenerife.