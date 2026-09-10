El Doctor Negrín incorpora ultrasonidos para tratar trombosis venosa cerebral compleja

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín ha tratado a un paciente de 79 años con una trombosis venosa cerebral compleja mediante una tecnología que utiliza ultrasonidos durante el procedimiento endovascular.

El dispositivo, denominado EKOS, permite administrar el tratamiento a través de un catéter con asistencia de ultrasonidos. Aunque esta tecnología cuenta con experiencia en otros territorios vasculares, su utilización en la circulación venosa cerebral es excepcional.

Pérdida de visión por el aumento de la presión intracraneal

La trombosis venosa cerebral es una patología poco frecuente pero potencialmente grave, provocada por la formación de trombos en los senos venosos intracraneales.

Puede generar hipertensión intracraneal, lesiones venosas, hemorragias cerebrales o edema de papila, una alteración que puede llegar a provocar pérdida de visión.

El paciente tratado en el Doctor Negrín presentaba, entre otros síntomas, una reducción significativa de la visión en ambos ojos como consecuencia del aumento de la presión intracraneal.

El tratamiento anticoagulante constituye habitualmente la primera opción frente a esta patología, pero determinados casos requieren procedimientos endovasculares especializados. Debido a la cronicidad de la trombosis, los especialistas optaron en este caso por una estrategia escalonada.

Recuperación del flujo tras la intervención

El procedimiento fue realizado por profesionales de Radiología Vascular Intervencionista con la participación de especialistas de Neurorradiología Intervencionista, Neurología, Neurocirugía y Anestesiología.

Tras finalizar la intervención se comprobó la recuperación del flujo venoso y, 24 horas después, el paciente presentaba una evolución clínica favorable.

La utilización de EKOS amplía las alternativas disponibles para casos con una elevada carga de trombos o una respuesta insuficiente al tratamiento convencional.

El propio hospital señala, no obstante, que serán necesarios nuevos estudios para determinar qué papel puede desempeñar definitivamente esta técnica en el tratamiento de la trombosis venosa cerebral.