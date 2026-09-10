El ecologismo radical de la ultraizquierda quiere condenar a Los Realejos a la miseria inmobiliaria

El debate sobre la vivienda en Canarias ha cruzado definitivamente la frontera del sentido común. Frente a la angustia real de familias y jóvenes que no pueden emanciparse en el norte de Tenerife, formaciones políticas como Drago Canarias en Los Realejos ofrecen un diagnóstico tan simplista como letal para la economía de las islas: prohibir construir y perseguir al propietario.

El discurso de esta izquierda obvia la regla más básica. Si 37.000 personas residen en un municipio y los precios escalan sin freno en barrios como La Longuera o El Toscal, la demanda supera con creces a la oferta. Ante esta presión demográfica, la respuesta institucional no puede consistir en estrangular el suelo disponible para proteger una supuesta pureza del territorio.

El espejismo de los contadores

El argumento estrella para frenar la expansión del Plan General de Ordenación roza el ridículo estadístico. Utilizar el bajo consumo eléctrico para sentenciar que 1.448 viviendas están vacías y listas para ser ocupadas es ignorar la realidad de la calle. Detrás de muchas de esas persianas bajadas no hay un gran fondo especulador, sino pequeños ahorradores. Ciudadanos canarios que invirtieron el esfuerzo de toda una vida y que hoy prefieren mantener su patrimonio cerrado.

¿La verdadera causa? La absoluta inseguridad jurídica. El miedo palpable a la okupación, los procesos judiciales eternos y unas normativas que protegen al infractor antes que al dueño legítimo han vaciado el mercado. Coaccionar a estos propietarios con amenazas de intervención no movilizará esos pisos. Al contrario, espantará la inversión. Nadie pone su casa en alquiler si el Estado no garantiza que recuperará las llaves cuando haya un impago.

La trampa de demonizar al turismo

Resulta rentable en términos de propaganda culpar al modelo turístico del Puerto de la Cruz de acorralar a los vecinos. Sin embargo, el turismo es el motor económico que sostiene a miles de hogares en el Valle de La Orotava. Aislar a Los Realejos de esa dinámica, negándose a adaptar su capacidad habitacional, condena al municipio al estancamiento y a la pérdida de oportunidades.

La propuesta de paralizar el desarrollo urbanístico, bajo la excusa de no verter más hormigón, encubre un ataque frontal al libre mercado. Sin suelo urbanizable, el sector se paraliza. Sin construcción, no existe nueva oferta capaz de absorber la demanda de las nuevas generaciones. En consecuencia, los pocos inmuebles disponibles se encarecen hasta convertirse en un artículo de lujo.

Quienes levantan la bandera contra la especulación son, irónicamente, quienes la provocan. Al bloquear artificialmente el desarrollo de nuevos espacios residenciales, convierten cada metro cuadrado existente en un privilegio inalcanzable. La solución a la crisis habitacional en Tenerife no pasa por confiscar el ahorro ajeno ni por fiscalizar recibos de la luz. Pasa por liberar suelo, agilizar la burocracia municipal y blindar la propiedad. Solo favoreciendo la inversión y multiplicando la oferta, los canarios podrán construir un proyecto de vida en su propia tierra.