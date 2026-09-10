El Parlamento Canario exige protección urgente para menores

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, ha asumido una posición de liderazgo institucional para dar respuesta al drama del acoso escolar y al desamparo que vienen denunciando numerosas familias en las islas. En un encuentro mantenido este miércoles en la sede legislativa, la presidenta parlamentaria recibió a la plataforma Rompe el Silencio Canarias, una iniciativa ciudadana nacida de la necesidad imperiosa de frenar la violencia en el entorno educativo.

El desgarrador caso que exige respuestas

La delegación estuvo encabezada por Laura Fernández, madre de Lucía, la niña de 12 años con autismo que se suicidó en Puerto de la Cruz en febrero de 2025. Este trágico suceso puso de manifiesto las grietas del sistema a la hora de proteger a los más vulnerables. Ante esta dura realidad, el colectivo trasladó a Pérez la urgencia de "reforzar la protección" de los menores frente al acoso escolar y exigir visibilidad y apoyo real.

Durante la reunión, las representantes de la plataforma reclamaron una respuesta institucional coordinada que implique a las distintas administraciones y evite que más familias afronten esta lacra en soledad. Según explicó el propio Parlamento de Canarias mediante un comunicado, la problemática afecta a numerosas familias y exige un compromiso político rotundo que garantice la detección precoz del acoso escolar.

La defensa de la familia como prioridad

Astrid Pérez hizo suyas las demandas del colectivo y subrayó la necesidad de avanzar en la prevención, detección y acompañamiento a los menores y sus familias. La presidenta del Parlamento concluyó con un mensaje tajante: "Es hora de actuar, no podemos permitir que haya menores desprotegidos por el sistema. Hay que seguir avanzando". Con esta postura, la dirigente sitúa la seguridad de los hijos y la protección de la institución familiar como una prioridad absoluta.