Fuerteventura suma 3,3 millones al presupuesto para residuos, agua, renovables y emergencias

El Cabildo de Fuerteventura incorporará más de 3,3 millones de euros a su presupuesto general para reforzar actuaciones relacionadas con la gestión medioambiental, las energías renovables, las infraestructuras hidráulicas y la seguridad y emergencias.

Los remanentes han sido aprobados en un Pleno extraordinario y se repartirán entre diferentes áreas y proyectos de la Isla.

Autoconsumo y gestión ambiental

Una parte de los fondos se destinará a actuaciones relacionadas con la gestión de residuos, la limpieza y el mantenimiento ambiental del territorio.

La nota del Cabildo cifra esta partida en "600.00 euros", aunque no aclara si se trata de un error en la cantidad publicada.

También se incrementarán en 351.281,92 euros las ayudas destinadas al autoconsumo en viviendas y comercios, la adquisición de vehículos eléctricos y las instalaciones de autoconsumo para pequeñas y medianas empresas.

A ello se suma financiación para instalar alumbrado fotovoltaico en el paseo marítimo de Puerto del Rosario, aunque la información difundida no especifica la cuantía concreta destinada a este proyecto.

Más de 650.000 euros para infraestructuras hidráulicas

Las actuaciones relacionadas con el abastecimiento de agua recibirán 652.766,22 euros a través del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura.

Entre los proyectos previstos se encuentra la sustitución de redes de distribución en Tetir y la renovación de la cubierta fotovoltaica de la nave-almacén del CAAF, ambas actuaciones en Puerto del Rosario.

El área de Seguridad y Emergencias recibirá además 200.000 euros para reforzar el Centro de Coordinación Operativa Insular (CECOPIN), encargado de la coordinación operativa del Plan de Emergencias Insular.

La información del Cabildo no ofrece un desglose completo de todas las partidas que componen los más de 3,3 millones de euros incorporados al presupuesto.