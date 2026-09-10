IA para PYMES Canarias y aprende a aplicarla en tu negocio

Las pequeñas y medianas empresas de Canarias tendrán la oportunidad de conocer cómo pueden incorporar la inteligencia artificial a sus negocios durante la primera Semana de la IA de la red de Oficinas Acelera PYME, que se celebrará del 21 al 24 de septiembre.

Una de las Oficinas Acelera PYME de Canarias se ha sumado a esta iniciativa con cuatro actividades dirigidas a acercar esta tecnología al tejido empresarial de las islas y mostrar sus posibilidades de aplicación de una manera accesible, ética y segura.

La programación permitirá a las empresas conocer herramientas y soluciones que pueden utilizar en áreas como la productividad, la automatización de procesos, el marketing y las ventas, el análisis de datos o la estrategia digital.

También se abordará el uso seguro y confiable de la inteligencia artificial y sus aplicaciones en diferentes sectores, con jornadas de sensibilización, talleres prácticos, webinars, sesiones de asesoramiento y diagnóstico y encuentros con expertos.

La IA como herramienta para las empresas canarias

El objetivo de estas actividades es que las PYME puedan conocer aplicaciones reales de la inteligencia artificial y valorar cómo incorporarlas a sus negocios para mejorar su competitividad.

La iniciativa busca además facilitar la transformación digital de las empresas y fomentar un uso responsable de esta tecnología, en línea con el marco jurídico aplicable.

La participación de Canarias se integra en una programación que se desarrollará entre el 21 y el 24 de septiembre en dieciséis Comunidades Autónomas. En total, 54 Oficinas Acelera PYME de toda España han preparado 146 actividades relacionadas con la inteligencia artificial.

La Semana de la IA terminará con un encuentro en el que se compartirán las experiencias, conclusiones y buenas prácticas surgidas durante las distintas actividades.

Más de 200.000 PYME alcanzadas

La red de Oficinas Acelera PYME funciona desde 2020 como punto de asesoramiento para emprendedores y pequeñas y medianas empresas que buscan avanzar en su digitalización.

Desde su puesta en marcha, las oficinas han alcanzado a más de 200.000 PYME únicas y han desarrollado más de 12.000 actividades en toda España.

La última convocatoria, correspondiente a 2025, cuenta con 76 oficinas distribuidas por el territorio nacional y dispone de 29 millones de euros de ayuda concedida, financiados por el Gobierno de España y la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) del periodo 2021-2027.

Con esta iniciativa, las Oficinas Acelera PYME buscan que las empresas puedan conocer de forma práctica las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial y avanzar en la incorporación de nuevas tecnologías a su actividad.