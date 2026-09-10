La Generación Z canaria rechaza más de seis de cada diez ofertas de empleo

La Generación Z está cambiando su relación con el trabajo. Los jóvenes ya no parecen dispuestos a aceptar cualquier empleo ni a entender el éxito profesional únicamente como un buen salario, un ascenso o un puesto de responsabilidad. En Canarias, más de seis de cada diez centennials han rechazado alguna oferta laboral durante el último año y casi la mitad considera que el mercado de trabajo es precario.

Así lo refleja el informe Generación Z: ¿Qué busca en su carrera profesional?, elaborado por Gi Group Holding, que analiza cómo viven los jóvenes su entrada y evolución en el mercado laboral.

El 63,5% de los jóvenes canarios asegura haber rechazado alguna oferta de empleo en los últimos doce meses. A nivel nacional, el porcentaje alcanza el 65,7%. Entre los principales motivos para decir que no, aparecen los horarios incompatibles con la vida personal, los salarios insuficientes y la falta de estabilidad laboral.

El salario sigue siendo importante, pero ya no lo es todo

El 45,9% de los jóvenes canarios percibe el mercado laboral como un entorno precario. Además, el 40,5% considera que acceder a un empleo sigue siendo especialmente complicado y el 38,4% cree que existen pocas oportunidades reales de crecimiento profesional a largo plazo.

Esta percepción también se refleja en la relación con las empresas. La mitad de los centennials canarios cambiaría de compañía si encontrara un salario más competitivo. El 42,4% lo haría por mejores oportunidades de crecimiento profesional y el 39,2% por una mayor estabilidad laboral.

Pero hay otros factores que empiezan a pesar con fuerza. Casi uno de cada cinco jóvenes canarios abandonaría su empresa ante una cultura tóxica, una mala comunicación interna o un liderazgo inadecuado.

En cambio, el teletrabajo no aparece como una prioridad determinante. Solo el 14,9% de los jóvenes canarios cambiaría de empresa por la ausencia de teletrabajo o de un modelo híbrido, siendo esta la opción menos señalada.

Los contactos siguen abriendo la primera puerta

La digitalización de los procesos de selección no ha eliminado una vía tradicional para encontrar trabajo: los contactos personales y familiares.

El 24,3% de los jóvenes canarios consiguió su primer empleo remunerado a través de esta vía. Le siguen los portales de empleo y las plataformas digitales, con un 14,9%, y las prácticas que terminaron convirtiéndose en un contrato, con un 13,5%.

El primer empleo también deja aprendizajes que van más allá de los conocimientos técnicos. Entre las principales habilidades adquiridas aparecen el trabajo en equipo, señalado por el 43% de los jóvenes, la gestión de las relaciones con clientes o usuarios, con un 36,4%, y la capacidad de adaptarse a entornos cambiantes, con un 34,9%.

La realidad laboral no siempre coincide con lo que esperaban

La entrada en el mercado laboral tampoco está cumpliendo siempre las expectativas con las que los jóvenes comenzaron su carrera.

El 13,5% de los centennials canarios reconoce que no tenía una perspectiva clara antes de empezar a trabajar. Otro 10,8% esperaba encontrar un empleo más compatible con su vida personal y un 8,1% imaginaba una mayor estabilidad laboral de la que finalmente ha encontrado.

El desarrollo profesional es otro de los puntos de fricción. El 37,8% de los jóvenes canarios considera que su carrera avanza lentamente y el 25,7% asegura sentirse estancado.

En conjunto, el 63,5% percibe que su trayectoria profesional progresa más despacio de lo esperado o directamente se encuentra estancada.

Jóvenes dispuestos a sacrificar tiempo para avanzar

Pese a esta percepción, la Generación Z tampoco renuncia a progresar profesionalmente. El 36,5% de los jóvenes canarios afirma que estaría dispuesto a renunciar a parte de su tiempo libre para impulsar su carrera.

El 27% aceptaría perder flexibilidad horaria y el 32,4% asumiría mayores tiempos de desplazamiento diario para avanzar profesionalmente.

El informe muestra, por tanto, una aparente contradicción: los jóvenes quieren mejores condiciones y una mayor conciliación, pero también están dispuestos a hacer determinados sacrificios cuando consideran que estos pueden ayudarles a crecer profesionalmente.

El éxito profesional pasa también por vivir mejor

La idea de éxito profesional también está cambiando. Aunque el salario acorde a las responsabilidades continúa siendo un elemento fundamental para la Generación Z, la vida personal y el bienestar adquieren un peso cada vez mayor.

El 45,4% de los jóvenes españoles considera fundamental disponer de tiempo para su vida personal y el 44,6% sitúa la salud mental y el bienestar entre los aspectos esenciales de una carrera profesional exitosa. La estabilidad laboral también continúa siendo una prioridad para el 45,8%.

Además, el propósito gana importancia: el 36,5% considera imprescindible sentir que su trabajo tiene sentido para poder hablar de una trayectoria profesional exitosa.

Los datos dibujan así a una generación que no rechaza el trabajo, pero que quiere elegir mejor dónde, cómo y bajo qué condiciones desarrollarlo. En Canarias, esa búsqueda se traduce en una mayor disposición a rechazar ofertas, cambiar de empresa cuando las condiciones no convencen y reclamar una carrera que permita combinar crecimiento profesional, estabilidad y vida personal.