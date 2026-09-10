La Laguna abre su patrimonio de noche con dos jornadas de cultura y espectáculos

San Cristóbal de La Laguna volverá a demostrar que su patrimonio no se queda encerrado tras las puertas de sus edificios históricos. La ciudad celebrará los próximos 18 y 19 de septiembre una nueva edición de Las Noches del Patrimonio, una iniciativa que reunirá más de 500 actividades culturales en las 15 ciudades españolas declaradas Patrimonio Mundial por la Unesco.

La Laguna será, además, la excepción dentro del calendario nacional. Mientras las otras 14 Ciudades Patrimonio celebrarán esta iniciativa los días 11 y 12 de septiembre, la ciudad tinerfeña lo hará una semana después, el 18 y 19 de septiembre.

La iniciativa incluye visitas nocturnas, música, teatro, talleres, danza y propuestas vinculadas a la creación contemporánea. El objetivo es sencillo: que vecinos y visitantes vuelvan a mirar el patrimonio de la ciudad con otros ojos.

La Puerta del Corregidor, abierta de noche

Uno de los atractivos de la programación lagunera estará en Abierto Patrimonio, el apartado que permitirá acceder en horario nocturno a espacios históricos que habitualmente tienen otros horarios de visita.

En La Laguna, uno de los enclaves incluidos será la Puerta del Corregidor, uno de los elementos vinculados al pasado histórico de la ciudad y a su condición de conjunto urbano declarado Patrimonio de la Humanidad.

La programación también tendrá un marcado carácter participativo. Entre las propuestas de Vive Patrimonio se encuentra el tradicional Pasacalles de Tunas Universitarias, que volverá a llevar la música a las calles del casco histórico.

A esta propuesta se suma el recorrido teatralizado 'La Laguna es curiosa', una forma diferente de acercarse a la historia y a las particularidades de una ciudad cuyo trazado y arquitectura forman parte de uno de los conjuntos patrimoniales más importantes de Canarias.

Danza contemporánea en el corazón de La Laguna

El programa no se limitará a recuperar el patrimonio histórico. La ciudad también convertirá algunos de sus espacios en escenarios para la creación artística contemporánea.

Dentro de Escena Patrimonio, el parque del Drago será escenario de 'Sangre Mineral', de la compañía Gea. La propuesta llevará la danza contemporánea a un espacio patrimonial y natural, combinando creación artística y entorno urbano.

Las actividades forman parte de la nueva etapa de una iniciativa que, después de ocho años bajo el nombre de 'La Noche del Patrimonio', pasa a denominarse Las Noches del Patrimonio y amplía su celebración a dos fines de semana.

La propuesta mantiene tres grandes líneas de actuación: Abierto Patrimonio, para descubrir espacios históricos en horario nocturno; Vive Patrimonio, centrada en la cultura y la participación local; y Escena Patrimonio, que utiliza enclaves históricos como escenarios para las artes escénicas.

La Laguna será así, un año más, la representación canaria de una red formada por 15 ciudades españolas que comparten un reconocimiento de la Unesco y que durante septiembre abrirán sus espacios patrimoniales a nuevas experiencias culturales.

Una oportunidad para comprobar que, en La Laguna, la historia también puede disfrutarse cuando cae la noche.