La UD San Nicolás recibirá la Medalla de Oro del Centenario de la FIFLP por su fútbol base

La UD San Nicolás recibirá la Medalla de Oro del Centenario de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP) por su trayectoria y su trabajo en el fútbol base y la formación.

La distinción será entregada este domingo 13 de septiembre durante el acto central del centenario de la Federación, que se celebrará en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria.

La ceremonia coincidirá con el día en el que se cumplen cien años de la constitución oficial de la FIFLP.

Cuatro clubes reconocidos por su fútbol base

La UD San Nicolás ha sido incluida entre las entidades seleccionadas para representar las distintas áreas que han contribuido al desarrollo del fútbol en la provincia de Las Palmas desde 1926.

En el apartado dedicado al fútbol base y la formación, el conjunto aldeano compartirá reconocimiento con el CD Lomo Charco de San Ginés, el CD Herbania y el CD El Pino Los Álamos Aguas de Teror.

La Federación distribuirá sus reconocimientos entre trece ámbitos, con distinciones destinadas a personas, clubes, instituciones y entidades vinculadas a la historia del fútbol provincial.

Reconocimiento a la trayectoria del club

El concejal de Deportes de La Aldea de San Nicolás, Miguel Ulises Afonso, destacó que la medalla reconoce el trabajo realizado durante años para impulsar la formación futbolística entre las nuevas generaciones del municipio.

El edil extendió el reconocimiento a las personas que han formado parte de la trayectoria de la UD San Nicolás y han contribuido a mantener y desarrollar su estructura de fútbol base.

La entrega de la Medalla de Oro tendrá lugar este domingo en el Auditorio Alfredo Kraus, dentro del acto con el que la FIFLP conmemorará exactamente un siglo desde su constitución.