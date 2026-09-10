Las Canteras reunirá a 200 escolares y abrirá al público una jornada de ciencia y limpieza de playa

La playa de Las Canteras acogerá el viernes 18 de septiembre una jornada de educación ambiental y divulgación científica con motivo del Día Mundial de la Limpieza de Playas.

La cita, denominada Las Canteras: Mar, Comunidad y Futuro, se celebrará en la Plaza Agatha Christie, junto a la pasarela de La Cícer, y estará dividida en una programación matinal para escolares y otra abierta a toda la ciudadanía a partir de las 19:00 horas.

Seis talleres para 200 escolares

La programación de mañana se desarrollará entre las 10:00 y las 13:00 horas y contará con unos 200 estudiantes de quinto y sexto de primaria.

Los participantes pasarán por seis talleres relacionados con el ecosistema de Las Canteras, las tortugas marinas de Canarias, las pardelas y otras aves del litoral, el consumo responsable y la economía circular, además de las rayas y tiburones presentes en las islas.

La mañana terminará con una limpieza simbólica de la arena, la proyección del documental Nika, el calderón tropical y una suelta de tortugas acompañada de un coloquio sobre biodiversidad marina y buenas prácticas ambientales.

Inteligencia artificial y microplásticos desde las 19:00 horas

La jornada se abrirá al público a las 19:00 horas con una nueva proyección de Nika, el calderón tropical y varias microcharlas protagonizadas por investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Entre los asuntos que se abordarán figuran la recuperación de espacios degradados a partir del caso de El Confital, el uso de inteligencia artificial para analizar la presión humana en la playa y el paseo de Las Canteras y el seguimiento de microplásticos.

A las 20:30 horas comenzará el coloquio Mar, Comunidad y Futuro, mientras que a las 21:00 horas se proyectará el documental Voces del Surf Femenino.

La programación concluirá con música acústica en directo, food trucks con propuestas gastronómicas locales y diferentes puntos de información ambiental.

La jornada se celebrará dos días antes del Día Internacional de la Limpieza de Playas, que tiene lugar cada 20 de septiembre, y concentrará en La Cícer actividades educativas, divulgación científica y participación ciudadana.