Las empleadas de ayuda a domicilio reclamarán condiciones laborales dignas en Arrecife

Las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) del ayuntamiento de Arrecife se concentrarán en la calle el próximo 19 de septiembre para defender sus derechos laborales.

En la concentración, que comenzará a las 11.00 horas en la puerta del Ayuntamiento de Arrecife, demandarán unas condiciones laborales dignas para poder realizar su empleo, que consiste en cuidar a las personas mayores que no pueden manejar su día a día solas.

Las empleadas reclaman contratos y jornadas dignas, que se acabe con los incumplimientos y de las llamadas ‘bolsas de horas’, el reconocimiento de los riesgos laborales y enfermedades que conlleva su profesión, además de un mayor reconocimiento profesional y social.

También quieren expresar su necesidad de avanzar hacia una jubilación a los 60 años, teniendo en cuenta el grande desgaste físico y emocional de su empleo.

Animan a los ciudadanos a salir en su apoyo

Desde Comisión Obreras en Lanzarote han animado a la población a la salir a la calle para apoyar a las trabajadoras. "Hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía de Lanzarote, a las familias usuarias y a las personas que creen en unos servicios públicos de cuidados dignos y de calidad", han subrayado en redes sociales.

También han querido destacar la necesidad de apoyar al colectivo. "Porque defender a quienes cuidan es defender unos cuidados dignos para todas las personas", han recalcado.

Desde el sindicato tienen claro que para que la población se encuentre bien cuidada, esas personas cuidadoras también deben tener unos correctos cuidados. "No puede haber cuidados de calidad si quienes cuidan trabajan en condiciones precarias, con sobrecarga y sin el reconocimiento que merece su profesión", han destacado. Por ello, sus "derechos" son fundamentales. "También tienen que tenerlos", han recalcado.