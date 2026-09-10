Pablo Rodríguez dice que Canarias podría cumplir los requisitos para limitar las segundas residencias

El intervencionismo inmobiliario encuentra un nuevo asidero. El Gobierno de Canarias ha celebrado como una victoria política el reciente borrador de la Comisión Europea sobre vivienda asequible. El documento abre una vía para que las administraciones puedan limitar la compra de segundas residencias en aquellas áreas que la burocracia clasifique como tensionadas. Para el Ejecutivo autonómico, la propuesta es el salvoconducto perfecto para aplicar una restricción que lleva meses defendiendo en los despachos: impedir que los extranjeros no residentes adquieran inmuebles en las Islas.

El consejero de Vivienda, Pablo Rodríguez, no ha ocultado su entusiasmo. Aunque el texto de Bruselas no menciona la nacionalidad como criterio de exclusión, la Consejería asume que vetar el uso de segundas residencias logrará un efecto idéntico en la práctica. Para materializar esta barrera de entrada al mercado, el Gobierno regional tiene un objetivo claro: declarar a todo el Archipiélago como zona tensionada.

La propuesta comunitaria exige superar un complejo laberinto de requisitos estadísticos. No bastará con la voluntad política. Para intervenir el mercado, la Administración deberá demostrar que el precio medio de la vivienda supera en ocho veces la renta disponible de los ciudadanos de la zona, que esta proporción lleva una década empeorando y que no hay perspectivas de mejora a corto plazo. Además, se exigirán datos objetivos que prueben que la compra de estas viviendas ha perjudicado la accesibilidad real para los residentes locales durante los últimos tres años.

Canarias dentro de los parámetros

Rodríguez asegura que Canarias cumple con creces estos parámetros. A su juicio, los problemas de acceso justifican extender el candado a la compra por todas las islas, ignorando las asimetrías de un mercado donde la falta de oferta y la escasez de suelo disponible dictan los precios reales.

El consejero intenta desvincular esta política de cualquier sesgo. Rechaza que la medida tenga tintes xenófobos bajo el argumento de que busca priorizar a quienes desarrollan su proyecto de vida en Canarias, independientemente de su origen. Asimismo, se esfuerza en desmarcarse de las políticas del Ejecutivo central, asegurando que su concepto de zona tensionada no busca intervenir de forma directa los precios del alquiler, sino restringir la adquisición en propiedad.

La estrategia del Gobierno canario fía la solución de la crisis habitacional a la contención artificial de la demanda. Mientras el borrador europeo inicia su andadura legislativa, Canarias se posiciona en primera línea para estrenar una herramienta que castiga el ahorro y la inversión, dejando intacta la raíz del problema, la urgencia de incrementar la oferta inmobiliaria en un territorio marcado por la parálisis de la construcción.