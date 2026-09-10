Pestana exime a Sánchez del control migratorio y exige a Canarias asumir el triaje de los menores

El Ejecutivo central vuelve a dar muestras de su estrategia de eludir responsabilidades de Estado en el control de las fronteras de España. El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha abierto un nuevo enfrentamiento con el Ejecutivo autonómico al intentar sacudirse la gestión del triaje e identificación de los menores migrantes que llegan masivamente a las costas de las islas. En lugar de desplegar los recursos estatales necesarios para abordar el problema, la Delegación del Gobierno pretende endosar a la administración regional unas funciones que corresponden a los protocolos iniciales de recepción fronteriza.

La argucia burocrática para eludir las funciones estatales

Para justificar este traslado de cargas hacia el archipiélago, el delegado se ha escudado en una lectura del Pacto Europeo de Migración y Asilo. Pestana argumenta que la directiva continental exige que la autoridad encargada de velar por el menor sea independiente de la entidad que gestiona los centros de internamiento, responsabilidad que recae sobre la Administración General del Estado. Apoyándose en esta interpretación, el representante gubernamental pretende desplazar sobre los recursos insulares la labor del triaje, eludiendo que la filiación y el control de entradas son competencias indelegables del Estado.

Canarias planta cara ante la invasión de competencias

Frente a la postura de la Delegación del Gobierno, el Ejecutivo autonómico mantiene una posición tajante. La administración regional defiende que el triaje, la identificación y las actuaciones tras la llegada a puerto forman parte ineludible de las competencias del Estado en materia de fronteras. Desde Canarias se recuerda que la competencia insular en materia de tutela y protección de menores solo se activa en una fase posterior, una vez que el Gobierno central ha cumplido con los trámites iniciales de filiación.

Vía judicial ante la dejación de funciones del Gobierno

Este choque refleja la firmeza del Ejecutivo canario frente a la inacción del Ministerio del Interior y el Gabinete de Pedro Sánchez. Canarias ha dejado claro que no asumirá competencias que no le pertenecen para tapar las fallas de la gestión estatal. Por ello, la administración autonómica ya ha anunciado que activará las vías jurídicas correspondientes ante los tribunales para obligar al Estado a cumplir sus obligaciones de frontera y frenar este intento de desentenderse de la crisis migratoria.