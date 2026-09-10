Salvamento Marítimo recupera un cadáver a bordo de una patera al sur de El Hierro

Una nueva embarcación precaria ha llegado en la noche de este miércoles a aguas próximas de El Hierro. El rescate se inició sobre las 19.20 horas del miércoles, cuando se recibió la alerta.

Según ha informado EFE, Salvamento Marítimo ha rescatado a un total de 152 personas, entre ellos 15 menores, en un cayuco localizado al sur de la isla. Además, a bordo de la embarcación se ha recuperado un cadáver.

Los ocupantes, procedentes de Senegal, Gambia, Guinea Conakry, Mali y Costa de Marfil, partieron hace 15 días desde Bato Kunku (Gambia), ha actualizado la agencia de comunicación.

Entre las personas llegadas a Canarias, sobre las 3 de la mañana, al puerto de La Restinga, se encuentran 130 hombres y 22 mujeres. En lo que respecta al cuerpo sin vida encontrado en la embarcación, por el momento, no se han facilitado más detalles, como si es hombre o mujer, informa la agencia EFE.

De lo rescatados, diez de ellos, necesitaron ayuda médica al llegar a tierra por diferentes cuestiones de salud: deshidratación, hipotermia, dolores abdominales, desorientación y úlceras en los glúteos. Los servicios de emergencia han informado que siete de ellos fueron trasladados al hospital.

Durante la operación de rescate, se movilizaron dos barcos, uno desde La Gomera y otro desde El Hierro, Las dos embarcaciones estuvieron apoyadas por un helicóptero que facilitó la posición concreta del cayuco.

En el servicio de rescate, debido a las malas condiciones meteorológicas, un barco de salvamento de mayor tamaño, Guardamar Polimnia, tuvo que ser enviado desde La Gomera, para ofrecer ayuda y trasladar a los rescatados al puerto de La Restinga, en el sur de El Hierro.

Ya una vez llegada la noche, la Salvamar Navia, sobre las 21.00 horas, puso a salvo a todos los ocupantes, recuperó el cadáver a bordo de la patera y amarró el cayuco para intentar remolcarlo.

Según informa Salvamento, el cayuco quedó a la deriva, debido al fuerte viento y al intenso oleaje que había en la zona, después de comprobar que no quedaba nadie a bordo.