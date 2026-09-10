Sánchez chantajea a Canarias y reserva 90 millones solo a las regiones que topan el alquiler

El Ejecutivo central ha convertido las ayudas a la vivienda en una herramienta de presión política. Canarias se quedará fuera del reparto de los 90 millones de euros que el Ministerio de Vivienda ha presupuestado para abaratar el alquiler. El motivo no es la falta de necesidad en las Islas, sino la negativa del Gobierno autonómico a claudicar ante el intervencionismo. El Archipiélago rechaza aplicar las zonas de mercado tensionado que exige la Ley de Vivienda.

Esta herramienta condiciona el acceso a los fondos estatales. Para recibir el dinero, las Comunidades deben aceptar un mecanismo diseñado para intervenir y topar los precios del alquiler. Moncloa exige aplicar una receta que, como demuestra la experiencia en otras capitales europeas, acaba retrayendo la oferta y expulsando a los pequeños propietarios del mercado.

Al negarse a intervenir el libre acuerdo entre propietario e inquilino, Canarias renuncia a una partida que el Ministerio destina a construir vivienda pública, avalar a jóvenes o cubrir impagos. El dinero existe y sale de los impuestos de todos los ciudadanos, pero el Gobierno central solo lo libera si la región acepta intervenir su mercado inmobiliario.

El dinero viaja a Cataluña

El reparto de estos 90 millones evidencia la estrategia estatal. Al exigir la declaración de zonas tensionadas, el presupuesto recae de forma masiva en las regiones que asumen el modelo de Moncloa. Cataluña absorberá casi 60 millones de euros, lo que representa el 66% del total nacional. El resto de los fondos se reparte entre País Vasco, Navarra, Galicia y Asturias. Canarias, al mantener su mercado libre de topes artificiales, no recibe un solo euro.

En las Islas, diversas plataformas exigen aplicar estas restricciones de precios ante el encarecimiento de los arrendamientos y la falta de oferta asequible. Sin embargo, ceder a la presión y declarar estas zonas tensionadas implicaría congelar la oferta de alquiler. Muchos propietarios preferirían mantener sus casas vacías, venderlas o pasarlas al mercado vacacional antes que someterse a la imposición de rentas dictadas por la Administración.

El Archipiélago pierde una inyección económica a corto plazo, pero esquiva la trampa de la Ley de Vivienda. Intervenir los precios para cobrar una subvención estatal hoy supone estrangular definitivamente el mercado del alquiler mañana. El problema habitacional en Canarias requiere liberar suelo y facilitar la construcción, no penalizar a quien pone su vivienda en alquiler.